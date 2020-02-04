سنغافورة تعلن أول إصابة بفيروس كورونا لشخص لم يكن قادما من الصين

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت دولة سنغافورة عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا القاتل لشخص لم يكن قادما من دولة الصين، وذلك وفق خبر عاجل لوسائل الإعلام، وذلك بعد أن أعلنت أيضا منذ قليل دولة بلجيكا عن ظهور أول إصابة بهذا الفيروس.

وكانت سنغافورة قد أعلنت بالأمس أن تفشى فيروس كورونا سيلحق الضرر باقتصادها هذا العام بعد إعلانها عن إجراءات جديدة للتصدى للمرض الذى بدأ أصلا فى الصين وانتقل إلى سنغافورة وعدة دول أخرى. وأعلنت سنغافورة عن أربع حالات إصابة بفيروس كورونا الذى أودى بحياة 426 شخصا فى الصين حتى الآن. كانت سنغافورة قد سجلت العام الماضى نموا بلغ 0.7 فى المئة وهو يمثل أدنى معدل نمو لها منذ عشر سنوات.