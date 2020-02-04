سناتور أمريكى يستضيف ناشطة من الويجور لحضور خطاب حالة الاتحاد

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قال السناتور الجمهورى الأمريكى ماركو روبيو إنه سيستضيف الناشطة رشان عباس، التى تنادى بحقوق أقلية الويجور المسلمة فى الصين، لحضور خطاب حالة الاتحاد السنوى الذى سيلقيه الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء.

وأقر مجلس النواب بالإجماع تقريبا العام الماضى مشروع قانون يطالب بتشديد الموقف الأمريكى إزاء معاملة الصين للمسلمين الويجور، وحصل مشروع القانون على تأييد الحزبين فى مجلس الشيوخ لكن زعماء الجمهوريين فى المجلس لم يحددوا حتى الآن موعدا للتصويت.

وكثيرا ما يدعو أعضاء الكونجرس ضيوفا لحضور الكلمة المذاعة تلفزيونيا كنوع من جذب الانتباه إلى مواقف سياسية.

وحذرت الصين الشهر الماضى خلال التفاوض على اتفاق تجارى من أن التشريع الخاص بالويجور سيؤثر على التعاون الثنائي.

وتحت عنوان "العلاقات الصينية التركية والإشاعات المغرضة ضد الصين" كتب ما شياو لين، باحث وخبير فى شئون الشرق الأوسط، وأستاذ فى كلية الدراسات العربية بجامعة الدراسات الأجنبية ببكين مقالا يرصد فيه أسباب اندلاع مظاهرات مناهضة لحكومة الصين فى اسطنبول بعد تقارير تفيد بسوء معاملتها لمسلمى الأيغور فى منطقة شينجيانغ الذاتية الحكم، معتبرا أن أحد هذه الأسباب يرجع إلى الأفكار القومية التى روجها حزب العمل القومى اليمينى الذى وصفه بـ"المتطرف"، وهو ثالث أكبر حزب فى تركيا فى انتخابات شهر يونيو الماضى، محملا جزءا من المسئولية على عاتق حزب العدالة والتنمية.