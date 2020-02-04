سفير السويد يزور "اليوم السابع".. وندوة هامة عن علاقات القاهرة ـ ستوكهولم

كتبت: إسراء أحمد فؤاد - تصوير سامى وهيب

أجرى سفير السويد لدى القاهرة يان تيسليف، زيارة إلى "اليوم السابع" برفقة وفد من السفارة ظهر الثلاثاء، لتنظيم ندوة عن العلاقات المصرية ـ السويدية، تضمنت الحديث عن العديد من الملفات الهامة فى الشرق الأوسط.

واستقبل الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع" السفير السويدى، واصطحبه فى جولة بصالة تحرير اليوم السابع والإصدارات الفرعية مثل صوت الأمة ودوت مصر و"Egypt Tody"، وقدم شرح لآلية العمل داخل غرف الأخبار بمختلف الأقسام.

وأثنى السفير على ما يتمتع به "اليوم السابع" من احترافيه عالية قائمة على جهود شباب مبدع وتكنولوجيا متطورة تحاكى غرف الأخبار العالمية الشاملة.

وخلال الندوة، تحدث السفير السويدى لدى القاهرة عن حجم التعاون التجارى بين مصر والسويد، بخلاف السياحة المتبادلة بين البلدين، فضلاً عن تقييم لمستقبل الاقتصاد المصرى بعد التجربة الرائدة للدولة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى ورفع كفاءة البنية التحتية.

وتطرق يان تيسليف خلال الندوة إلى التعاون بين السفارة والحكومة المصرية فى مجالات رفع كفاءة البينة التحتية وإصلاح شبكة الطرق، مشيراً إلى أن إنشاء شبكة طرق آمنة مفتاح حقيقى للتنمية.

كما تطرق السفير خلال الندوة التى تنشر لاحقاً إلى العديد من القضايا والملفات الإقليمية ومن بينها التصعيد التركى فى شرق البحر المتوسط ضد قبرص واليونان بسبب حقوق الغاز الطبيعى، وموقف بلاده ودول الاتحاد الأوروبى من تلك التجاوزات، مؤكداً أن السويد كانت ولا تزال تتبنى موقف ثابت وهو الانحياز للشرعية الدولية وحقوق الدول المشروعة فى الثروات الطبيعية، وهو الالتزام الذى تفرضه كافة دول الاتحاد.























































