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سعر سلة خامات أوبك يسجل 55.51 دولار للبرميل

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:12 م
سعر سلة خامات أوبك يسجل 55.51 دولار للبرميل صورة أرشيفية
كتبت – مروة الغول

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أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" أن سعر سلة أوبك المكونة من أربعة عشر خامًا بلغ 55.51 دولارًا للبرميل يوم الاثنين، مقارنة بـ 58.94 دولارًا يوم الجمعة السابق، وذلك وفقًا لحسابات أمانة أوبك.
 
وأضافت منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" بأن المعدل الشھرى لسعر سلة أوبك لشھر ینایر بلغ 60.29 دولار، أما فيما يتعلق بشھر ديسمبر الماضي فبلغ 66.48 دولارا للبرمیل الأمر الذى یظھر أن سعر السلة بلغ منذ بدایة العام الجارى وحتى نھایة الأسبوع الماضى 65.10 دولارا للبرمیل.
 
وأشارت "أوبك " إلى أن المعدل السنوى لسعر السلة للعام الماضى بلغ 64.04 دولار للبرمیل. 
 
وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھى خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى.
 
وصرح ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الثلاثاء، إن روسيا مستعدة للتعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فيما يتعلق بأسواق النفط العالمية، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
 
كان الكرملين ذكر أمس الاثنين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز تحدثا هاتفيا، وأكدا استعدادهما لمواصلة التعاون فى إطار صيغة أوبك+ لضمان الاستقرار فى سوق النفط العالمية.
 
 

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