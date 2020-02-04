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سرقة 40 تابلت تعليمى لطلاب الثانوية من مدرسة بمنفلوط فى أسيوط

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:33 م
سرقة 40 تابلت تعليمى لطلاب الثانوية من مدرسة بمنفلوط فى أسيوط تابلت-ارشيفية
أسيوط - هيثم البدري -ضحا صالح

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يكثف فريق مباحث مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط جهوده لكشف غموض واقعة سرقة 40 جهاز تابلت تعليمى، من مدرسة العتامنة الثانوية المشتركة، دائرة المركز، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة منفلوط، من إدارة منفلوط التعليمية، باكتشاف سرقة 40 جهاز تابلت تعليمية خاصة بطلاب المرحلة الثانوية بمدرسة العتامنة الثانوية المشتركة.

على الفور انتقل فريق من مباحث المركز وبالفحص والمعاينة وتبين صحة البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والفحص المبدئى تبين وجود كسر بغرفة الراك الموجود بها الأجهزة.

تم تحرير محضر بالواقعة، ويكثف فريق مباحث المركز جهوده لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبها.

على جانب آخر، تواصل مديرية التربية والتعليم بأسيوط دورات تدريب مُعلمى المرحلة الثانوية على النظام الجديد، والتغييرات فى نظام التعليم، وذلك لرفع كفاءتهم، وتحضيرهم للمرحلة الجديدة من تطوير العملية التعليمية .

ومن جانبه تفقد صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، أعمال التدريب بمدرسة الخياط الثانوية للبنات، رافقه خلال جولته التفقدية الدكتور محمد السيد وكيل المديرية ، وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام ، وعلاء خضراوى مدير إدارة الأمن بالمديرية .

وأكد وكيل الوزارة على أهمية التدريب ، وأن النظام الجديد أصبح أكثر وضوحًا بعد التدريب عليه، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع حلول لأى معوقات شكا منها الطلاب العام الماضى لتحقيق النجاح المطلوب من الثانوية المعدلة، لافتا إلى إهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالعملية التعليمية ، والدورات التدريبية خاصة، لافتا إلى أن البرامج التدريبية هدفها تدريب مدربين ليتمكنوا من تدريب ، وتأهيل المعلمين فى المرحلة الثانوية، موضحا أن تأهيل أعضاء هيئة التدريس سيكون مرتكز على كيفية تدريب المعلم للطالب على نوعية الأسئلة خلال الشرح أثناء اليوم الدراسى .

 


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