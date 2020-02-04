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زراعة بورسعيد: "القمح والبنجر" محاصيل خالية من وباء الفطريات

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 08:00 ص
زراعة بورسعيد: "القمح والبنجر" محاصيل خالية من وباء الفطريات المهندس كامل تويج وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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قال المهندس كامل تويج وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن محصول القمح والبنجر خالية من وباء الفطريات لافت بأنه تم معالجة الحشائش بالنسبة لمحصول البنجر التى تقدر مساحته بـ30 ألف و156 فدان.

وقال "تويج" إن الموسم الشتوى لم يتم التعامل معه زراعيا ولكن هناك معاينة على الطبيعة للزراعات الموجودة لنتمكن من صرف الاسمدة لمن لديهم عقود ووضع قانونى.

 وأضاف أن القطاع الزراعى فى الوقت الحالى 59 ألف و14 فدان من بينهم 7 الآف و70 فدان بــ جمعيات الإئتمان و7,859 فدان بــ مراقبة سهل الطينة 34,858 فدان بــبجمعيات الاستصلاح التابعة للمراقبة العامة للتنمية الزراعية و9469 فدان بــ شباب الخريجين بإجمالى 59 الف و14 فدان.

 وتابع تويج أن المنزرع 13858 فدان بــقطاع الائتمان والاستصلاح و30 ألف فدان لمحصول البنجر بمساحة 30156 فدان و2919 شعير و414 فدان للخضار و363 فدان لمحصول الفول البلدى.

وفى سياق آخر انطلقت، فعاليات مبادرة "اتحضر للأخضر، اتحضر للمستقبل " بمحافظة بورسعيد، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك بزراعة عدد من الأشجار المثمرة بحديقة الأمل فى نطاق حى الشرق، بحضور العميد نعمان على رئيس حى الشرق، ومسؤلى إدارة نوعية الأرض والتربة، وإدارة الاعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بوزارة البيئة، وإدارة الحدائق العامة بمحافظة بورسعيد.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة وزارة البيئة والتى اطلقتها وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد تحت شعار "اتحضر للأخضر" بمناسبة يوم البيئة الوطنى، حيث قام جهاز شئون البيئة بالتعاون مع إدارة الحدائق العامة ببورسعيد بزراعة 20 شجرة مثمرة " ليمون- جوافة - زيتون رمان" وأشجار زينة بحديقة الأمل.

وتهدف المبادرة إلى زيادة المسطحات الخضراء لما لها من دور فعال لتحسين نوعية الهواء والحد من التلوث وزيادة الوعى البيئى، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة على مستوى الجمهورية.

وكانت أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمبادرة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعى البيئى تعد رسالة قوية داخل وخارج مصر بأن البيئة أصبحت من الأولويات الوطنية وتحظى باهتمام القيادة السياسية.

 


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