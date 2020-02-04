روسيا ترسل أول طائرة حربية لإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان الصينية

كتب محمد شعلان

أرسلت القوات الجوية الروسية أول طائرة تابعة لها من مطار المنطقة العسكرية الشرقية لإجلاء المواطنين الروس من مدينة ووهان الصيني بعد انتشار فيروس كورونا القاتل، وأفاد وزارة الدفاع الروسية في بيان للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن هناك أطباء عسكريين وخبراء في وزارة الدفاع بحوزتهم جميع وسائل التشخيص والحماية الفردية والاستعدادات الطبية اللازمة لإجراء اللازم مع مواطنيهم، وذلك وفق ما نقل موقع سبوتنيك.

وفى وقت سابق، قررت الحكومة الروسية تأجيل منتدى الاستثمار الروسي الدولي المزمع في سوتشي حتى إشعار آخر، تفاديا لفيروس كورونا، حسبما جاء فى روسيا اليوم، وورد في قرار الحكومة، الذي نشر على موقع مجلس الوزراء الروسي: "تأجيل عقد منتدى الاستثمار الروسي، المقرر بين 12 و14 فبراير 2020 حتى إشعار آخر".

وكلفت الحكومة، اللجنة المنظمة لإعداد وإدارة المنتدى الاستثماري، بتقديم مقترحاتها حول المواعيد الجديدة لعقد الفعالية.

وسبق للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وأعلن أنه يجري بحث احتمال تأجيل الفعالية، بسبب خطر انتشار فيروس كورونا، ولكن القرار النهائي متروك لرئيس الحكومة.

وكانت السلطات الروسية، أعلنت يوم الجمعة اكتشاف إصابتان لدى مواطنين صينيين بفيروس "كورونا" فى موسكو.

يشار إلى أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية سجلت ثانى حالة انتقال لفيروس كورونا من إنسان لآخر داخل الولايات المتحدة وكشفت عن مزيد من التفاصيل حول خطط التعامل مع المسافرين القادمين من الصين ضمن مساعى البلاد للحد من تفشى المرض.

ونقل موقع المركز الوطنى للتحصين وأمراض الجهاز التنفسى على الإنترنت عن رئيسته نانسى ميسونير: "هذه هى الحالة الثانية التى ينتقل فيها المرض من شخص إلى آخر فى الولايات المتحدة ونتوقع أن نرى حالات أخرى تنتقل فيها الإصابة من شخص إلى آخر وسط القريبين من المرضى".