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الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:00 م
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روسيا تختبر محركا لمركبتها الفضائية السياحية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:19 م
روسيا تختبر محركا لمركبتها الفضائية السياحية مركبة فضاء ارشيفية
ا ش ا

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 أعلنت شركة CosmoCurs الروسية أنها ستبدأ هذا العام باختبار محرك تطوره لمركبة مخصصة لنقل السياح إلى الفضاء.
وقال المدير العام للشركة بافل بوشكين - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء - "الخطوة المهمة التي سنقوم بها هي اختبار محرك مخصص لمركبة السياحة الفضائية الروسية التي نشارك في تطويرها، هذا المحرك الذي يأتي بعزم دفع يبلغ أكثر من 3.5 طن من المخطط اختباره خريف العام الجاري، بينما تجري في الوقت الحالي عمليات تطوير أجزاء المحرك التي ستخضع لاختبارات مستقلة، وسيتحقق الخبراء من عينات المواد التي تدخل في تصنيع هذه الأجزاء، ويتأكدون من متانتها وقدرتها على تحمل فروقات درجات الحرارة الكبيرة، وستجري الاختبارات في منشآت خاصة تقع في ضواحي العاصمة موسكو".
وأضاف بوشكين "لقد طور الخبراء في شركتنا نظام الاحتراق الخاص بالمحرك، وسيباشرون قريبا بتصنيع منصة خاصة بتجميع تلك الأجزاء، بعض أجزاء هذا النظام تم اختبارها بالفعل، والبعض الآخر يتم تطويره، وستجرى اختبارات شاملة لهذا النظام في مارس القادم".
ومن المفترض أن تختبر CosmoCurs قريبا أيضا أنظمة العزل الخاصة بأنابيب الاشتعال ونقل الوقود الخاصة بمحركات المركبة التي تطورها.
وكانت CosmoCurs قد أعلنت منذ مدة أنها تعمل على تطوير مركبة مخصصة لإرسال السياح إلى مدارات الأرض، وأوضحت أن المركبة ستحلق لمدة 15 دقيقة على ارتفاعات تصل إلى 200 كلم عن سطح الأرض، وستمكن السياح الذين سيطيرون على متنها من الاستمتاع بالمشاهد الخلابة للفضاء، والتعرف على تاريخ الرحلات الفضائية.

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الفضاء

موسكو

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