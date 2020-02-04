رفع درجة الاستعداد بالحجر الصحى بمطار أسيوط والمستشفيات لمواجهة فيروس كورونا

أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

قال الدكتور وحيد مصطفى إبراهيم مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بمديرية الصحة بأسيوط، أنه طبقا لتوجيهات وزارة الصحة، إتخذت مديرية الصحة بالتنسيق الكامل بين كافة المسئولين بالمحافظة ومديرية الصحة عدة إجراءات للإستعداد لمواجهة فيروس كورونا أو أى حالات مشتبه بها، حيث قامت مديرية الصحة برفع درجة الإستعداد بإدارة الحجر الصحى بمطار أسيوط، وتزويده بما يلزم من مستلزمات طبية ووقائية للتعامل مع الراكبين ، والوافدين، حيث تم تزويد المطار، والحجر الصحى باقنعة ، وماسكات طبية، وجيل مطهر ، ومستلزمات تنظيف ، ومجس حرارى ، وهذه المجسات حديثة جدا ووصلت من وزارة الصحة، تكتشف درجة حرارة المريض بمجرد تمريرها عليه.

وأضاف مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية أنه تم رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات الحكومية، والمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بأسيوط ، وخاصة مستشفيات الحميات ، ومستشفيات الصدر، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف المخصصة لنقل أى حالات أو أى حالات مشتبه بها فضلا عن التثقيف الصحى الشامل، ورفع الوعى بالمجتمع، وذلك من خلال الإجتماعات المستمرة مع مدير المستشفيات العامة ، والمركزية وإدارة مستشفى أسيوط الجامعى، ومستشفى المبرة ومستشفى جامعة الأزهر، ومستشفى الشرطة ، ومستشفى الأطفال الجامعى ، وهو رفع درجة الوعى المجتمعى والتثقيفى بالمجتمع .

وأضاف الدكتور وحيد، أن مديرية الصحة قامت بتجهيز غرف عزل بالمستشفيات، وتزويدها بمستلزمات مكافحة العدوى اللازمة مع توفير كافة الأدوية والمحاليل اللازمة للتعامل مع أى حالات مشتبه بها، فضلا عن توفير وسائل تشخيص الحالات من أشعات ومسحات وغيرها من وسائل التشخيص التى تعتمد على التقنيات الحديثة.