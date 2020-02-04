رضيعة عمرها شهر واحد تصبح أصغر المصابين بفيروس كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

أصبحت رضيعة تبلغ من العمر شهر واحد فقط أصغر من يتم تشخيص إصابته بفيروس كورونا القاتل فى الصين، والذى أودى بحياة أكثر من 400 شخص حتى الآن.

وبحسب ما ذكرت مجلة "نيوزيك" الأمريكية، فإن الرضيعة التى تبلغ شهرا واحدا فقط وتدعى جيانج مومو تم تأكيد إصابتها بالفيروس أمس الاثنين، وفقا لما قالت لجنة الصحة فى مقاطعة جويزهو الواقع فى جنوب غرب الصين فى بيان.

وتم وضع الطفلة فى غرفة عزل فى مستشفى الشعب فى المقاطعة حيث تتلقى العلاج. وكانت فى حالة صحية مستقرة، بحسب السلطات.

وأعيدت جيانج من الخارج إلى جيوزهو، حيث تعيش فى مدينة جويانج بالمقاطعة، ولم يتضح البلد الذى وصلت منه.

وكانت الرضيعة واحدة من بين 10 حالات جديدة تم تأكيد إصابتها فى جيوزهو، جنوب غرب الصين.

وحسبما قالت منظمة الصحة العالمية، فإن الفيروس الغامض يمكن أن يصيب كافة الأعمار. إلا أن كبار السن ومن يعانون من مشكلات صحية مثل الربو والسكرى وأمراض القلب أكثر عرض للإصابة بأمراض خطيرة بسببه.

وكانت دراسة منشورة فى دورية الطب الإنجليزية الأسبوع الماضى قد نشرت تفاصيل إصابة 425 شخص بالفيروس، وكان متوسط عمر المرضى59 عاما، ما بين 15 إلى 89.

ونصحت منظمة الصحة العالمية كافة الأشخاص من كافة الأعمار اتخاذ خطوات لحماية أنفسهم من الفيروس.

واتخذت العديد من الدول اجراءات وقائية للحد من تفشي فيروس " كورونا " والسيطرة عليه خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أنه يشكل حالة طوارئ عامة ويثير قلقا دوليا، فكشف السفير الصيني لدى الكويت لي مينج قانج اليوم الثلاثاء، عن شفاء نحو 521 مصابا بفيروس "كورونا المستجد" في بلاده حتى أمس، مؤكدا أن بلاده اتخذت العديد من الخطوات الرئيسية للوقاية من تفشي الفيروس والسيطرة عليه.