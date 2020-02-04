رئيس الوزراء يهدى وزير العدل السابق درع تكريم

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

أهدى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، درع تكريم للمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل السابق، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، الوزير الحالى، حيث تقدم رئيس الوزراء بالشكر للمستشار حسام عبدالرحيم، على جهوده المبذولة خلال فترة توليه المسئولية، مضيفا: لقد شرفت بالعمل معكم، وأديتم مهمتكم، وهذه هى سنة الحياة، حيث يستكمل بعضنا ما بدأه الآخرون.

وعقب المستشار حسام عبدالرحيم قائلا: بل أنا الذى شرفت بالعمل تحت رئاستكم، ففى الفترة التى توليتم فيها المسئولية لم أر مثلها من تفان فى العمل، وإخلاص لصالح الوطن، والجميع يعمل باجتهاد وشفافية.

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل: أنا تلميذ للمستشار حسام عبدالرحيم، وهو الذى أتى بى مساعداً له، وبعدها بشهور توليت مهام وزير شئون مجلس النواب بدعم متواصل منه، متمنيا له التوفيق الدائم.











