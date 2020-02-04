رئيس الشرطة القبرصية يطالب الاتحاد الأوروبى بدعم مكافحة الهجرة غير الشرعية

ا ش ا

قال رئيس جهاز الشرطة القبرصي، كيبروس ميخايليدس، اليوم الثلاثاء، إن قبرص تحتاج إلى دعم الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية وأن هذا هو السبيل الوحيد لمعالجة الظاهرة بشكل فعال.

وأضاف ميخايليدس، خلال مؤتمر صحفي عقده مع كاترين دي بول المديرة التنفيذية للشرطة الأوروبية (يوروبول)، أن التحديات التي تتم مواجهتها في مجال الأمن ومحاربة الجريمة لا حدود لها.

وأشار ميخايليدس، في تصريحات نقلتها صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية، إلى أن الجريمة التي تحدث عبر الحدود بدأت تأخذ أشكالًا جديدة مهددةً بذلك كل المجتمعات الأوروبية وتتطلب تعاونًا وثيقًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى.

وأكد أن الهجرة تعد أحد القضايا التي تثير قلق معظم المجتمعات الأوروبية، غير أن غالبية الضغط يقع على عاتق دول جنوب أوروبا، من بينها قبرص وبالأخص خلال السنوات الثلاث الماضية إذ واجهت تدفقات متزايدة وغير متناسبة من المهاجرين.

وأوضح أن خلال عام 2019 فقط، سجلت التدفقات رقمًا قياسيًا ترتب عليه أكثر من 12 ألف طلب لجوء.

ولفت ميخايليدس إلى أن عضوية قبرص في الاتحاد الأوروبي وتعاونها المؤسسي مع اليوروبول منح الشرطة القبرصية فرصًا عديدة لمكافحة الأعمال غير القانونية من خلال تبادل المعلومات فيما يخص تنظيم بعثات مشتركة أو تنفيذ مساعدات قانونية أو تدريب ضباط الشرطة أو الاستفادة من الخبرات.

وأكد أن تزايد تدفق المهاجرين يرتبط حتمًا بقضايا الأمن والنظام العام ويتعلق أيضًا بتعاون قبرص مع اليوروبول فيما يخص إمكانية الوصول إلى المعلومات وتبادلها ومحاربة الإتجار بالبشر بشكل حاسم والحصول على تحذيرات مبكرة ومحاربة الإرهاب.