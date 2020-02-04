دفاتر الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر: 78 مليار جنيه خسائر مُرحلة

كتب عبد اللطيف صبح

خصصت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، اجتماعًا خاصًا لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية محل الدراسة، وكشفت المناقشات عن حجم خسائر الهيئة خلال العام، والتى بلغت نحو 12 مليار جنيه.



كما كشفت المناقشات والأرقام التى استعرضها مسئولو الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تردى الوضع المالى للهيئة، حيث تستمر الخسائر فى الزيادة عامًا تلو الآخر، نتيجة ارتفاع المصروفات بشكل كبير فى ظل زيادة الإيرادات بنسب تقل كثيرًا عن زيادة الإيرادات، ويُسهم فى ذلك أيضًا ثبات أسعار تذاكر القطارات فى الوقت الذى ترتفع فيه تكاليف التشغيل والصيانة والوقود وغيرها من النفقات.



ونستعرض فيما يلى أهم 5 أرقام من واقع دفاتر الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2018/2019، والتى تعكس تردى الوضع المالى والاقتصادى للهيئة:



بلغت خسائر عام 2018/2019 نحو 12 مليار و345 مليون جنيه.

بلغت الخسائر المُرحلة 78 مليار جنيه بنسبة 43% من الخسائر المرحلة للهيئات الاقتصادية.

بلغت مُستحقات الهيئة لدى الغير من العملاء نحو 2.9 مليار جنيه.

بلغت المديونية المُستحقة على هيئة السكة الحديد نحو 76 مليار جنيه.

الإيرادات ارتفعت بين السنة المالية 2017/2018 و2018/2019 بنحو 118 مليون جنيه، مقابل زيادة فى مصروفات الخامات والوقود خلال نفس السنة بنحو 360 مليون جنيه.