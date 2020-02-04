دراسة: الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة لا يتناولون الدواء بانتظام

كتب بيتر إبراهيم

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يتعاملون مع الأدوية الموصوفة بشكل غير منتظم، وأقل عرضة لتناول الأدوية فى مواعيدها بمعدل 40%.

أظهر البحث ، الذي أجراه معهد مردوخ الأسترالى لأبحاث الأطفال (MCRI) ونشر مؤخراً فى الموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، أن متوسط مستوى الانتظام فى تناول الأدوية بين الوصفة الأولى والأخيرة كان 60% فقط.

وقال الدكتور "داريل إيفرون" أستاذ طب الأطفال فى معهد مردوخ، إن استخدام الدواء كان مرتفعًا نسبيًا في الأشهر القليلة الأولى، ثم انخفض بشكل تدريجي ، ولم يزداد إلا مرة أخرى بعد خمس أو ست سنوات من العلاج.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت الأطفال من الأسر المحرومة اجتماعيا الذين وصفت لهم أدوية فرط الحركة أقل عرضة لتناول الأدوية باستمرار.

وتابع "إيفرون": "إننا نعلم أن الأسر ذات المستوى الاقتصادى المنخفض لديها صعوبة أكبر في متابعة المواعيد الطبية، مع وجود عوامل تشمل تكاليف المواعيد وصعوبات النقل".

وأظهرت الدراسة أن متوسط شراء وانتظام تناول الجرعة للدواء كان 81% في أول 90 يومًا وانخفض إلى 54% بعد 90 يومًا.

وقال البروفيسور " إيفرون" إنه لم يُعرف سوى القليل عن الالتزام طويل المدى بالأدوية التي يعاني منها الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه حتى الآن.

وأشار "إيفرون" إلى أن حوالي 90% من الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يستجيبون جيدًا لواحد على الأقل من أدوية المنشطات لعلاج فرط الحركة.

وجدير بالذكر أن هناك حوالي واحد من كل 20 طفلاً في أستراليا مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، وفقًا لنشرة إضطراب ADHD بأستراليا.