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دار الإفتاء توضح حكم التفرقة فى المعاملة بين الأبناء.. فيديو

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:29 ص
دار الإفتاء توضح حكم التفرقة فى المعاملة بين الأبناء.. فيديو الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو ضمن فيديوهات تنشرها الدار للرد على الفتاوى وأسئلة المتابعين، حيث خصصت الفيديو للإجابة على سؤال نصه: "حكم الشرع في الآباء الذين يفرقون في المعاملة بين الأبناء؟".

وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل بين الأبناء وقد ورد فى الحديث المشهور عن سيدنا النعمان بن بشير، أن والده أراد أن يمنحه عطية فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك، فقال له الرسول أكل ولدك أعطيت مثله فقال لا فقال النبى أشهد على هذا غيرى".

 

وتابع عبد السميع:"جمهور الفقهاء اجتمعوا على أن هذه العبارة تدل على استحباب المساواة وليس على وجوب المساواة، وبالتالى لو قلنا إن الرجل فرق بين أبناءه دون معنى لهذه التفرقة فهذا لا يجوز شرعًا ولكن الفقهاء أجازوا التفرقة فى عطية الأبناء لسبب كأن يكون منهم مريض أو ضعيف أو ملكاته ضعيفة فأجاز الفقهاء أن يعطى هذا الابن أكثر مما يعطى إخوته لما نزل به، وهذا فيما يتعلق بالتفرقة فى العطية".

 

واستطرد عبد السميع: "أما المعاملة فإنه يستحب أن يكون هناك عدل ومساواة بين الأبناء فى المعاملة فلا نجور على أحد ولا نحابى أحدًا منهم حتى لا تحدث فجوة بينهما وسورة يوسف التى روت قصة نبى الله يوسف يظهر فيها هذا المعنى وأنه ربما فهم أخوة يوسف من تقريب سيدنا يعقوب ليوسف أن يوسف أفضل عند سيدنا يعقوب منهم".

 

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلاً:"لا يجوز للأبناء اتهام الآباء بعدم العدل وينبغى أن يكون هناك مصارحة وشفافية وحالة حوار بمعنى لو أنهم اعتقدوا أن الآباء لا يحسنون التعاون معم أو يجاملون بعضهم أو يحمون على بعض الأبناء دون بعض ، ينبغى أن يكون هناك حالة حوار حتى نصل للحكمة من ذلك".


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