سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حى مدينة نصر يسترد 6 أفدنة وينفذ 6 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:25 م
حى مدينة نصر يسترد 6 أفدنة وينفذ 6 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة حى مدينة نصر وإزالة تعديات
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذ حى شرق مدينة نصر برئاسة اللواء مجدى الوصيف بالتنسيق مع فرع الصرف الصحى بالحى، حملات لاستكمال إعادة تطهير بالوعات الأمطار وتطهير مطابق الصرف الصحى فى نطاق حى شرق مدينة نصر، والتأكيد على مرفق الصرف الصحى ومرفق المياه و مشرفى المناطق من الحى بالمرور والمتابعة المستمرة لملاحظة أى مشاكل صرف صحى أو مياه و التعامل الفورى حيال المشكلة ومتابعة سلامة جميع المطابق و البالوعات و استكمال تطهير بالوعات الأمطار فى جميع مناطق الحى. 
 
وقاد رئيس حي شرق مدينة نصر، بناء علي توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بضرورة الحفاظ علي النظافة العامة و التطوير للميادين والشوارع و الكتل السكنية ورفع وازالة جميع المخالفات والإشغالات عدة حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن إزالة تعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة ال15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة. 
 
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات بمناطق الطوب الرملي والسويسرى من بينها استرداد قطعة أرض بمساحة 6 أفدنة بزهراء مدينه نصر، وتم عمل محاضر بقسم أول مدينة نصر لإتخاذ الإجراءات القانونية. 
 
كما تم رفع حديد وسلاسل في مناطق متعددة بحي شرق مدينة نصر من أمام العقارات التي تعوق حركة السير والمرور، و رفع الاشغالات ( بائع أغنام وكافيه) من أمام مسجد المعصراوي المنطقة العاشرة، وإيقاف الأعمال وطرد العمال والتحفظ على المعدات بالعقار رقم 14 شارع عماد الدين كامل بالمنطقة الاولي ( لقيام المخالف بأعمال تكسير بالمحل الكائن بالدور الارضى بدون ترخيص) ( جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف)٠
 
وتم المرور بواسطة إدارة البيئة بالحي تبين وجود مخالفات بيئية فى بعض المنشآت فتم تحرير إنذارات لتوفيق وضعها بعد مرور المدة القانونية سيتم عمل محاضر بيئية وإرسالها إلى النيابة العامة.
 
 
 
 
FB_IMG_1580835117866
 
 
FB_IMG_1580835874430
 
 
FB_IMG_1580835877765
 
 
FB_IMG_1580835880862
 
 

FB_IMG_1580835887022
 
 
FB_IMG_1580835893164
 
 
 
 
 
 
 
 

 


مدينة نصر

املاك الدولة

القاهرة

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة