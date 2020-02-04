حى مدينة نصر يسترد 6 أفدنة وينفذ 6 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة

نفذ حى شرق مدينة نصر برئاسة اللواء مجدى الوصيف بالتنسيق مع فرع الصرف الصحى بالحى، حملات لاستكمال إعادة تطهير بالوعات الأمطار وتطهير مطابق الصرف الصحى فى نطاق حى شرق مدينة نصر، والتأكيد على مرفق الصرف الصحى ومرفق المياه و مشرفى المناطق من الحى بالمرور والمتابعة المستمرة لملاحظة أى مشاكل صرف صحى أو مياه و التعامل الفورى حيال المشكلة ومتابعة سلامة جميع المطابق و البالوعات و استكمال تطهير بالوعات الأمطار فى جميع مناطق الحى.

وقاد رئيس حي شرق مدينة نصر، بناء علي توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بضرورة الحفاظ علي النظافة العامة و التطوير للميادين والشوارع و الكتل السكنية ورفع وازالة جميع المخالفات والإشغالات عدة حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن إزالة تعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة ال15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات بمناطق الطوب الرملي والسويسرى من بينها استرداد قطعة أرض بمساحة 6 أفدنة بزهراء مدينه نصر، وتم عمل محاضر بقسم أول مدينة نصر لإتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم رفع حديد وسلاسل في مناطق متعددة بحي شرق مدينة نصر من أمام العقارات التي تعوق حركة السير والمرور، و رفع الاشغالات ( بائع أغنام وكافيه) من أمام مسجد المعصراوي المنطقة العاشرة، وإيقاف الأعمال وطرد العمال والتحفظ على المعدات بالعقار رقم 14 شارع عماد الدين كامل بالمنطقة الاولي ( لقيام المخالف بأعمال تكسير بالمحل الكائن بالدور الارضى بدون ترخيص) ( جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف)٠

وتم المرور بواسطة إدارة البيئة بالحي تبين وجود مخالفات بيئية فى بعض المنشآت فتم تحرير إنذارات لتوفيق وضعها بعد مرور المدة القانونية سيتم عمل محاضر بيئية وإرسالها إلى النيابة العامة.