جامعة القاهرة تحصد المركز الأول بالملتقى الرياضى للطلاب الوافدين

كتب محمد صبحى

فازت جامعة القاهرة، بالمركز الأول بالملتقى الرياضى الأول للطلاب الوافدين، المنعقد بجامعة قناة السويس خلال الفترة من 1 - 4 فبراير الجارى، وحصد طلاب جامعة القاهرة خلال الملتقى على 4 ميداليات ذهبية، و 3 ميداليات فضية، و 2 ميدالية برونزية، بعد منافسات قوية تفوق فيها طلاب جامعة القاهرة على طلاب 20 جامعة حكومية مشاركة فى المتلقى.

وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،بحسب بيان للجامعة بالمظهر الرائع الذى ظهر عليه طلاب الجامعة فى الدورة الأولى للملتقى الرياضى للطلاب للوافدين، وهنأهم على فوزهم بالمركز الأول، وحصولهم على 9 جوائز في الألعاب المختلفة للملتقى، مؤكدًا أن الجامعة تشجع طلابها للمشاركة بكافة المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية والرياضية، وتؤهلهم للفوز بالمراكز الأولى، وأن برامج الجامعة فى الإعداد المتكامل للطلاب الوافدين تؤتى بثمارها.

كان فريق طلاب جامعة القاهرة، فازوا بعد تدريب من الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالمركز الأول فى كرة السلة طلبة وطالبات، والمركز الأول فى كرة الطائرة طالبات، والمركز الأول طلبة جرى 100متر، والمركز الثانى كرة القدم طلبة، والمركز الثانى سباحة حرة 50 متر للطلبة، والمركز الثالث فى الجرى 400 متر طالبات، كما فازت جامعة القاهرة بالمركز الثانى فى ماراثون سباق الطريق طلبة.

كانت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى بقيادة الدكتورة رشا كمال، بالتنسيق مع جامعة قناة السويس ، زيارة للطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، إلى انفاق "تحيا مصر" إحدى المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.

وقالت الدكتور رشا كمال، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين لـ"اليوم السابع" إن الزيارة تأتى فى ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، موضحة أن الزيارة تهدف إلى تعريف الطلاب الوافدين بما يتم إنجازه على أرض الواقع خاصة وأنهم سفراء لمصر لدى دولهم .

وأكدت الدكتورة رشا كمال، أن تنظيم الملتقى يأتى فى إطار رؤية الرئيس السيسى وتوجيهاته، مؤكدة أن الرئيس السيسى حاضن لجميع الشعوب ومهتم ببناء الإنسان وصحته، موجهة الشكر إلى كل من ساهم فى تنظيم هذا الحدث من جامعة قناة السويس والاتحاد الرياضى المصرى للجامعات وقيادات مدينة الاسماعيلية وهيئة قناة السويس.