تنفيذ 41 قرار إزالة تعديات على مساحة 122 ألف متر بإدفو

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكليفاته لمسئولى المحليات بضرورة تكثيف الجهود بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء بناء أو زراعية ضمن أعمال الموجة الـ 15، ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، حملة مكبرة على مدار يومين والتى نجحت فى تنفيذ 14 قرار إزالة بقرية الكلح شرق بإجمالى مساحة 121 ألف و 632 متر مربع ، بجانب تنفيذ 27 قرار إزالة أخر تابعين لرى شرق إدفو على مساحة 787 متر.

ومن جانبه، أوضح العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مركز ومدينة إدفو، فى بيان صحفى، بأن الحملة المكبرة شهدت مشاركة من الأجهزة الأمنية ، بالإضافة إلى نائبى رئيس المدينة ، وكذا رئيس قرية الكلح شرق ، علاوة على العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية، مدعمين بالمعدات والأدوات الثقيلة المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى.

وكان العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو بمحافظة أسوان، قرر وقف ٢٧ عربة حنطور عن العمل لمدة ١٠ أيام وتغريم أصحابها مبلغ ١٠٠ جنيهاً، وذلك للإصرار على استعمال السوط "الكرباج" بوحشية ضد الأحصنة التى تجر عربات الحنطور أثناء سيرها بكورنيش النيل وعلى متنها سائحين أجانب، مع مصادرة "الأسواط" من أصحابها.

وأكد رئيس مدينة إدفو، أن هذا القرار جاء تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بشأن التفتيش والمتابعة الميدانية المستمرة على وسائل نقل السياحة "عربات الحنطور" العاملة بقطاع السياحة، تحت إشراف أحمد الشريف، مدير النقل البطيئ بالوحدة المحلية، والارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة للسائحين والزائرين الأجانب والعرب والمصريين، والقضاء على سلبيات العمل أول بأول، ونظرا لورود شكاوى عديدة بشأن سوء معاملة حيوان الجر بعربات الحنطور والقسوة عليه بالضرب المستمر بالسوط "الكرباج" مما تسبب فى انزعاج الكثير من السياح وعزوفهم عن ركوب عربات الحنطور وركوب وسيلة أخرى بدلاً منها.