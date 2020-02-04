"تموين الأقصر" تعلن عن ضبط 80 مخالفة و2000 عبوة عصائر منتهية الصلاحية

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه يجرى مواصلة الحملات اليومية لضبط المخالفات، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة مواصلة الحملات لضبط الأسعار والأسواق، حيث خرجت حملات على مدار الـ48 ساعة الماضية بقيادة المحاسب عاصم أبو حساب وكيل المديرية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى لمراقبة الأسواق والأسعار ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والثلاجات والتأكد من صلاحية السلع الغذائية.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بناءً على خط السير المعتمد من عاصم أبو حساب وكيل المديرية، قامت إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية بإدارة تموين إسنا وإدارة تموين أرمنت وإدارة تموين الزينية، وشارك من رجال المديرية فى الحملات كل من جبريل بكرى وعبد الرازق الصافى وعماد إدور وعبد الرزاق عمر ومحمود أبو الوفا ومحمود حسين عثمان وأحمد بسطاوى النوبى والمنتصر بالله ممدوح وحسنى محمد وعز الدين يوسف حامد ومحمد عابس محمد ومحمد عثمان وشريف سعد وعماد الدين فواد، وذلك على مدار الـ48 ساعة الماضية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 80 محضرا ومخالفة تموينية، وشملت ما يلى 35 عدم إعلان عن الأسعار بالمخالفة للقرار 330 لسنة 2019، و7 إدارة منشأة بدون ترخيص، ومخالفة بدون بيانات شملت عدد 96 علبة تونة و2 كرتونة مقرمشات سناكس، وسلع منتهية الصلاحية، و3 غلق مخبز بلدى وحصر مبيعات واختراق نظام، و5 عدم وجود سجلات بمخبز بلدى، و7 عدم وجود قائمة أسعار بمخبز بلدي، وتوقف عن الإنتاج، و10 عدم وجود شهادة صحية، و6 عدم نظافة مخبز بلدى، و4 إنتاج خبز غير مطابق المواصفات، و15 تقرير مخبز، وتم عرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 2000 عبوة عصائر وزيت طعام منتهية الصلاحية بإجمالى طن مواد غذائية قبل طرحها بالأسواق، وتم تحرر محضر 1541 جنح القسم ضد "ا.ع.م" لمخالفته للقانون، حيث تمكن من تحرير تلك المضبوطات كل من عبد الرازق الصافى مدير الرقابة التموينية، وجبريل بكرى مدير التجارة الداخلية، ومحمد عثمان وشريف سعد وعماد الدين فؤاد المفتشين بالمديرية.