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الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تلف الكبد له العديد من الأعراض أبرزها تورم البطن

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:00 ص
تلف الكبد له العديد من الأعراض أبرزها تورم البطن تلف الكبد
فاطمة ياسر

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 الكبد هو أحد أهم أعضاء الجسم، فيؤدي العديد من الوظائف الهامة لجسم الإنسان، ومن أبرزها إزالة السموم من الدم والجسم أجمع ، ولكن ما هي أعراض الإصابة بتلف الكبد؟

أوضح التقرير أن تعرض الكبد للتلف أو التليف يتسبب في انهيار الجسم بشكل كبير، ويصبح أقل  قدرة علي استيعاب المواد الغذائية، وللتعرف أكثر اقرأ الأسطر القادمة وفقا لموقع " hhdresearch".

أثبت التقرير أن العوامل الوراثية والإصابة بالتسمم وكثرة تناول الكحوليات والإصابة بفيروسات الكبد  تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بتلف الكبد،  وهناك العديد من الأعراض التي تساعدك في تشخيص هذا الأمر، ومنها:  

-تورم منطقة البطن
 

معظم الناس سيربطون البطن المتورمة بالسمنة أو الحمل، ولكنها قد تكون الإشارة علي الإصابة بالاستسقاء، وهذه الحالة تتميز بتراكم السوائل داخل البطن، ومن المعروف أن الاستسقاء ناتج عن تلف الكبد، ومن الأسباب الشائعة لهذه الحالة هي تليف الكبد الكحولي وسرطان الكبد، وإلى جانب تورم البطن،  فإن المرضى الذين يعانون من الاستسقاء سوف يعانون من تورم في الساقين، ويشمل علاج هذه الحالة الحد من تناول الصوديوم في النظام الغذائي ومدرات البول،  إذا تركت دون علاج ، فقد تكون زراعة الكبد ضرورية.

-اليرقان
 

اليرقان هي واحدة من أسهل الطرق للكشف عن تلف الكبد، وتتميز هذه الحالة بإصفرار الجلد وبياض العين، وتحدث هذه الحالة عندما لا يتمكن الكبد من إزالة الصفراء وبشكل فعال من خلايا الدم الحمراء، وعلاج اليرقان يتطلب تشخيص وعلاج مرض الكبد الأساسي.

-ألم في منطقة البطن اليمنى العليا
 

قد يكون الألم في منطقة البطن اليمنى العليا مؤشرا على الكبد الذي يعاني من الالتهاب، ويحدث هذا  التهاب  نتيجة لعدد من الحالات بما في ذلك التهاب الكبد الفيروسي وتليف الكبد والاستسقاء،  وفي بعض الحالات، قد يوفر تناول المسكنات الراحة المؤقتة ولكنه ليس علاج.

-تغير في لون البول والبراز
 

قد يتغير لون البول والبراز من حين إلى آخر حسب ما تأكله وتشربه، ومع ذلك ، إذا تحول بولك إلى أصفر باهت وأصبح البراز أخف وبقيت هذه الطريقة لفترة طويلة ، فقد تكون مصابًا بمرض الكبد، واحدة من الوظائف الأساسية للكبد هو انهيار البيليروبين وتسهيل إزالته من الجسم عن طريق البراز، وفي الحالة التي يكون فيها الكبد غير قادر على تحطيم البيليروبين ، ينتقل إلى الكليتين ويخرج في البول يؤدي هذا إلى تحويل البول إلى الأصفر الداكن بينما يفقد البراز لونه البني الداكن.

 


تلف الكبد

اعراض تلف الكبد

اسباب تلف الكبد

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