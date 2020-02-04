سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على طول القامة المطلوب فى الإناث للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:22 ص
تعرف على طول القامة المطلوب فى الإناث للالتحاق بمعهد معاونى الأمن اللواء أسامة عبد الغنى
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أتاحت وزارة الداخلية للإناث التقديم بمعهد معاونى الأمن، شريطة استيفاء المتقدمات لشروط اللياقة البدنية والصحية وتوفر الشروط العامة بهن.

وبالنسبة لطول الطالبات، اشترطت الداخلية ألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 سم من الطول.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن "ذكور وإناث"، حيث تبدأ عملية سحب الكراسات والتقديم من أول فبراير وحتى 5 مارس، من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً؛ وقال اللواء أسامة عبد الغنى مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، ينبغى توفر مجموعة من الشروط فى المتقدمين للإلتحاق بمعهد معاونى الأمن، أبرزها أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 سنة وألا يزيد السن عن 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية وما يعادلها.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أنه من ضمن الشروط أن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقد الثقة والاعتبار، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، إلى أنه يشترط ألا يكون المتقدم سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبى نهائى، ما لم يمض على صدوره 4 سنوات على الأقل، فضلاً عن استيفاء الشروط الصحية والبدنية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة، وأن يجتاز اختبارات السمات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وأردف مساعد وزير الداخلية إلى أنه يشترط ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم للذكور، وألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 سم من الطول، وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجاً أو سبق الزواج.

وحول المزايا التى يحصل عليها المتقدم لمعهد معاونى الأمن، أوضح مساعد الداخلية، إلى أنه يحصل على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، والاستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقا للقواعد العلاجية الشرطية، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة، فضلاً عن صرف الملابس الأميرية مجاناً.

وحول أماكن سحب الكراسات، أكد مساعد وزير الداخلية، أنه يتم سحبها من معهد معاون الأمن بطرة "منطقة طرة ذكور وإناث"، ومعهد معاون الأمن بالقاهرة بشارع جسر السويس، بوابة رقم "1" للذكور، وبوابة رقم "2" للإناث، ومعهد تأهيل الأفراد بالقاهرة بشارع أحمد عصمت بمنطقة عين شمس، ومعهد معاونى الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادى النطرون، ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج بمدينة سوهاج حى الكوثر.


معهد معاوني الامن

معاون الامن

التقديم لمعهد معاوني الامن

شروط التقديم لمعهد معاوني الامن

اخبار

اليوم السابع بلس

الشرطة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأرقام.. تعرف على خسائر وديون الهيئة الوطنية للإعلام خلال العام المالى الماضى

بالأرقام.. تعرف على خسائر وديون الهيئة الوطنية للإعلام خلال العام المالى الماضى

"جرائم بلا عقاب".. تعرف على 4 جرائم لا يعاقب عليها القانون

"جرائم بلا عقاب".. تعرف على 4 جرائم لا يعاقب عليها القانون

دلالات اعترافات حلفاء الإخوان بأخطاء الجماعة.. التنظيم يعانى من الهزيمة واليأس

دلالات اعترافات حلفاء الإخوان بأخطاء الجماعة.. التنظيم يعانى من الهزيمة واليأس

"الكهرباء" تستقبل 4 ملايين و966 ألف شكوى من المواطنين خلال 8 سنوات

"الكهرباء" تستقبل 4 ملايين و966 ألف شكوى من المواطنين خلال 8 سنوات

"هذا أنا.. وهذا ما سأفعل".. العالم يتحد لمواجهة السرطان فى يومه العالمى

"هذا أنا.. وهذا ما سأفعل".. العالم يتحد لمواجهة السرطان فى يومه العالمى

"فيس بوك وواتس آب والفايبر" قرائن لإثبات نسب أطفال الزواج العرفى.. اعرف التفاصيل

"فيس بوك وواتس آب والفايبر" قرائن لإثبات نسب أطفال الزواج العرفى.. اعرف التفاصيل

تعرف على طول القامة المطلوب فى الإناث للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

تعرف على طول القامة المطلوب فى الإناث للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

لأول مرة.. السياحة والآثار تفتتح كافيتريا ومطعمًا لخدمة السائحين بمنطقة الأهرامات

لأول مرة.. السياحة والآثار تفتتح كافيتريا ومطعمًا لخدمة السائحين بمنطقة الأهرامات

دفاتر الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر: 78 مليار جنيه خسائر مُرحلة

دفاتر الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر: 78 مليار جنيه خسائر مُرحلة

"التموين" تعلن عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ2253 محلاً

"التموين" تعلن عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ2253 محلاً

وكيل تعليم دمياط: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

وكيل تعليم دمياط: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

أطعمة خاصة للدب "كريم"و"شيرين" فى البرد بحديقة حيوان الإسكندرية.. فيديو وصور

أطعمة خاصة للدب "كريم"و"شيرين" فى البرد بحديقة حيوان الإسكندرية.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة