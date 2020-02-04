سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تسمم ربة منزل و4 من أطفالها عقب تناولهم طعاما فاسدا بطما سوهاج

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:18 ص
تسمم ربة منزل و4 من أطفالها عقب تناولهم طعاما فاسدا بطما سوهاج إسعاف - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل مستشفى طما المركزى 4 أطفال من أسرة واحدة مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر " إدعاء تناول طعام فاسد" وتم إخضاع الخمسة للعلاج بقسم الاستقبال، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما، يفيد بإصابة 4 أطفال وأمهم بحالة تسمم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسداً بدائرة مركز شرطة طما.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد عبدالرؤوف رئيس وحدة مباحث المركز، بوصول "سومية م م ع 35 سنة ربة منزل، وطارق م ع م 12سنة تلميذ والطفل أدهم م ع 8 سنوات تلميذ، والطفل مروان م ع 5 سنوات، الطفل سيف م ع 3 سنوات" أنجال الأولى ويقيمون بدائرة المركز إلى مستشفى طما المركزى مصابين " بحالة إعياء وقيئ مستمر " إدعاء تناول طعام فاسد.

بسؤال والد الأولى المدعو محمود م ع 74 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر حدوث إصابة المذكورين عقب تناولهما وجبة طعام منزلى فاسد ونفى الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

يذكر أن طفل فى السادسة من العمر لقى مصرعه عقب قيام حمار خاص بأحد الباعة الجائلين بركله فى الشارع، مما نتج عنه وفاته فى الحال، وجاء تقرير مفتش الصحة أن سبب وفاة الطفل 6 سنوات، هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة وجود كدمة ونزيف بالبطن ولا توجد شبهة جنائية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم طارق أبو سديرة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، والرائد إبراهيم صقر معاون مباحث بتلقى المركز بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعى بوصول الطفل محمود م ع 6 سنوات، ويقيم بناحية عرب الأطاولة دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء ركل حيوان.


سوهاج

مديرية امن سوهاج

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار مصرية

تسمم 5 من اسرة واحدة

طما

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

5 خطوات لتحسين دخلك فى 2020 فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

5 خطوات لتحسين دخلك فى 2020 فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

محكمة الأسرة بالشرقية تلزم فتاة فسخت خطبتها برد شبكة 84 جرام ذهب لخطيبها

محكمة الأسرة بالشرقية تلزم فتاة فسخت خطبتها برد شبكة 84 جرام ذهب لخطيبها

"النقل الثقيل" خطر الموت على الطرق.. اعرف قواعد تنظم سير سيارات النقل

"النقل الثقيل" خطر الموت على الطرق.. اعرف قواعد تنظم سير سيارات النقل

رئيس جامعة جنوب الوادى: لدينا 11 مبعوثًا بالصين ولا إصابات بفيروس كورونا

رئيس جامعة جنوب الوادى: لدينا 11 مبعوثًا بالصين ولا إصابات بفيروس كورونا

بالأرقام.. تعرف على خسائر وديون الهيئة الوطنية للإعلام خلال العام المالى الماضى

بالأرقام.. تعرف على خسائر وديون الهيئة الوطنية للإعلام خلال العام المالى الماضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة