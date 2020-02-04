تدهور الحالة الصحية السائحين الصينيين المصابين بفيروس كورونا فى إيطاليا

كتبت فاطمة شوقى

كشفت مصادر طبية إيطالية عن تدهور صحة الزوجين الصينيين المصابين بفيروس كورونا الجديد، وذكر تقرير طبى صدر عن مستشفى سبالانزانى للأمراض الوبائية فى العاصمة روما اليوم الثلاثاء، حيث يعالج السائحان (زوج وزوجته)، أنه "فى الساعات القليلة الماضية، تعرض الزوجان الصينيان لتفاقم فى حالتهما الصحية بسبب التهاب فى الجهاز التنفسى".

وأشار المدير الصحى للمستشفى، فرانشيسكو فايا، إلى أن وضعهما استدعى إدخالهما إلى "غرفة العناية المركزة واستخدام أجهزة التنفس الاصطناعى، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وشدد على أنه تتم مراقبة المريضين بشكل مستمر ويخضعان لجميع العلاجات، بما فى ذلك عقاقير تجريبية مضادة للفيروسات.

وكانت الحكومة الايطالية قد أعلنت فى وقت سابق "حالة الطوارئ الصحية”، وذلك غداة تأكيد إصابة السائحين الصينيين بفيروس كورونا الجدى، حيث كانا يقيمان فى فندق بالعاصمة روما.

وأشارت الوكالة، إلى أن السائحين الصينيين من مواطنى منطقة ووهان مركز تفشى الفيروس فى وسط الصين، ويبلغ عمر الزوج 66 عاماً والزوجة 65 عاماً، وصلاً إلى إيطاليا فى 23 يناير عبر مطار مدينة ميلانو، فى شمال إيطاليا.

وقال مفوض الطوارئ بشأن فيروس كورونا أنجيلو بوريللى: "بلادنا تمتلك باحثين وأطباء جيدين ولدينا هياكل محدثة، وفى زيارتى لمطار روما الدولى بضاحية فيوميتشينو قبل يومين، تمكنت من التحقق من الهياكل الصحية التى بدأت العمل عام 2016، والتى لم تكن متوفرة لدينا عند انتشار السارس، وذلك لكى نتمكن من إدارة هذه التهديدات بشكل واف فى مطاراتنا".

وأكد بوريللى وهو رئيس قسم الدفاع المدنى أيضا: "نحن نعمل على تعزيز الكادر الطبى فى المطارات من خلال المتطوعين، كما سيتم تشغيل أجهزة المسح الحرارى لمطار فيوميتشينو، وهى أداة سيتم وضعها فى جميع المطارات وحيث لن تصل، سنوفر لها طاقمًا طبيًا وللإسعاف من المتطوعين .