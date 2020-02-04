سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تدهور الحالة الصحية السائحين الصينيين المصابين بفيروس كورونا فى إيطاليا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:12 م
تدهور الحالة الصحية السائحين الصينيين المصابين بفيروس كورونا فى إيطاليا كورونا
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مصادر طبية إيطالية عن تدهور صحة الزوجين الصينيين المصابين بفيروس كورونا الجديد، وذكر تقرير طبى صدر عن مستشفى سبالانزانى للأمراض الوبائية فى العاصمة روما اليوم الثلاثاء، حيث يعالج السائحان (زوج وزوجته)، أنه "فى الساعات القليلة الماضية، تعرض الزوجان الصينيان لتفاقم فى حالتهما الصحية بسبب التهاب فى الجهاز التنفسى".

 

 وأشار المدير الصحى للمستشفى، فرانشيسكو فايا، إلى أن وضعهما استدعى إدخالهما إلى "غرفة العناية المركزة واستخدام أجهزة التنفس الاصطناعى، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

 

وشدد على أنه تتم مراقبة المريضين بشكل مستمر ويخضعان لجميع العلاجات، بما فى ذلك عقاقير تجريبية مضادة للفيروسات.

 

وكانت الحكومة الايطالية قد أعلنت فى وقت سابق "حالة الطوارئ الصحية”، وذلك غداة تأكيد إصابة السائحين الصينيين بفيروس كورونا الجدى، حيث كانا يقيمان فى فندق بالعاصمة روما.

 

وأشارت الوكالة، إلى أن السائحين الصينيين من مواطنى منطقة ووهان مركز تفشى الفيروس فى وسط الصين، ويبلغ عمر الزوج 66 عاماً والزوجة 65 عاماً، وصلاً إلى إيطاليا فى 23 يناير عبر مطار مدينة ميلانو، فى شمال إيطاليا.

 

وقال مفوض الطوارئ بشأن فيروس كورونا أنجيلو بوريللى: "بلادنا تمتلك باحثين وأطباء جيدين ولدينا هياكل محدثة، وفى زيارتى لمطار روما الدولى بضاحية فيوميتشينو قبل يومين، تمكنت من التحقق من الهياكل الصحية التى بدأت العمل عام 2016، والتى لم تكن متوفرة لدينا عند انتشار السارس، وذلك لكى نتمكن من إدارة هذه التهديدات بشكل واف فى مطاراتنا".

 

وأكد بوريللى وهو رئيس قسم الدفاع المدنى أيضا: "نحن نعمل على تعزيز الكادر الطبى فى المطارات من خلال المتطوعين، كما سيتم تشغيل أجهزة المسح الحرارى لمطار فيوميتشينو، وهى أداة سيتم وضعها فى جميع المطارات وحيث لن تصل، سنوفر لها طاقمًا طبيًا وللإسعاف من المتطوعين .


ايطاليا

فيروس كورونا

الصحة

الصين

ووهان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة