تحقيقات مقتل شاب بالجمالية: خلاف حول إخلاء قطعة أرض سبب ارتكاب الجريمة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة حوادث غرب القاهرة، أن المتهم بقتل شاب بسلاح نارى فى منطقة الجمالية، يمتلك قطعة أرض بدائرة القسم يقع عليها محل المجنى عليه، وتوجه إليه وطالبه بإخلاء المحل لاعتزامه استخراج قرار هدم للمحلات، إلا أن المجنى عليه رفض ونشبت مشاجرة بينهم قام على إثرها الأول بإطلاق أعيرة نارية تسببت فى مقتل المستأجر.

وتمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على صاحب شركة لقتله صاحب محل لخلافهما على قطعة أرض وإزالة محلات عليها، ونشبت بينهما مشاجرة وتعدى عليه بسلاح نارى، وحرر محضر بالواقعة، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة الجمالية، بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى ومصاب بمنطقة الوكالة فى شارع بور سعيد، وبالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة وضم الطرف الأول"م. س. ا" 51 سنة صاحب شركة ملابس (مصاب بكدمة بالركبة اليمنى ) وضبط بحوزته سلاح نارى " طبنجة ماركة بريتا عيار 9مم وعدد 7 طلقات من ذات العيار " والمرخصة له بقصد الدفاع، وطرف ثان"م. م. ع" 22 سنة، صاحب محل ملابس بمحل البلاغ ومقيم دائرة قسم شرطة باب الشعرية(توفى اثر إصابته بطلق نارى بالبطن).

وكشفت تحريات المباحث، حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب حضور الأول لمحل البلاغ ( قطعة ارض بمساحة 2100 متر مقسمة إلى محلات تجارية ) وبصحبته مساح لرفع مساحة قطعة الأرض بدعوى حيازته لجزء منها 700 متر ( الكائن بها المحل ملك الثانى ) واعتزامه استخراج قرار هدم للمحلات بذات المنطقة، وتطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأول بإطلاق أعيرة نارية من السلاح النارى المضبوط بحوزته تجاه الثانى محدثا إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته، وكذلك إصابة "ع. ع . ع" 25 سنة صاحب محل (بطلق نارى بالساق اليسرى ) والذى تصادف تواجده بمحل الواقعة.

وتأيدت الواقعة بشهادة عدد من شهود الواقعة، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، وعثر بمحل الواقعة على 5 أظرف فارغة " تم التحفظ عليها" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.