سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحقيقات مقتل شاب بالجمالية: خلاف حول إخلاء قطعة أرض سبب ارتكاب الجريمة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:00 ص
تحقيقات مقتل شاب بالجمالية: خلاف حول إخلاء قطعة أرض سبب ارتكاب الجريمة جثة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحقيقات نيابة حوادث غرب القاهرة، أن المتهم بقتل شاب بسلاح نارى فى منطقة الجمالية، يمتلك قطعة أرض بدائرة القسم يقع عليها محل المجنى عليه، وتوجه إليه وطالبه بإخلاء المحل لاعتزامه استخراج قرار هدم للمحلات، إلا أن المجنى عليه رفض ونشبت مشاجرة بينهم قام على إثرها الأول بإطلاق أعيرة نارية تسببت فى مقتل المستأجر.

 

وتمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على صاحب شركة لقتله صاحب محل لخلافهما على قطعة أرض وإزالة محلات عليها، ونشبت بينهما مشاجرة وتعدى عليه بسلاح نارى، وحرر محضر بالواقعة، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة الجمالية، بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى ومصاب بمنطقة الوكالة فى شارع بور سعيد، وبالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة وضم الطرف الأول"م. س. ا" 51 سنة صاحب شركة ملابس (مصاب بكدمة بالركبة اليمنى ) وضبط بحوزته سلاح نارى " طبنجة ماركة بريتا عيار 9مم وعدد 7 طلقات من ذات العيار " والمرخصة له بقصد الدفاع، وطرف ثان"م. م. ع" 22 سنة، صاحب محل ملابس بمحل البلاغ ومقيم دائرة قسم شرطة باب الشعرية(توفى اثر إصابته بطلق نارى بالبطن).

 

وكشفت تحريات المباحث، حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب حضور الأول لمحل البلاغ ( قطعة ارض بمساحة 2100 متر مقسمة إلى محلات تجارية ) وبصحبته مساح لرفع مساحة قطعة الأرض بدعوى حيازته لجزء منها 700 متر ( الكائن بها المحل ملك الثانى ) واعتزامه استخراج قرار هدم للمحلات بذات المنطقة، وتطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأول بإطلاق أعيرة نارية من السلاح النارى المضبوط بحوزته تجاه الثانى محدثا إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته، وكذلك إصابة "ع. ع . ع" 25 سنة صاحب محل (بطلق نارى بالساق اليسرى ) والذى تصادف تواجده بمحل الواقعة.

 

وتأيدت الواقعة بشهادة عدد من شهود الواقعة، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، وعثر بمحل الواقعة على 5 أظرف فارغة " تم التحفظ عليها" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


مديرية أمن القاهرة

جريمة قتل

الجمالية

خلاف على ارض

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأرقام.. تعرف على خسائر وديون الهيئة الوطنية للإعلام خلال العام المالى الماضى

بالأرقام.. تعرف على خسائر وديون الهيئة الوطنية للإعلام خلال العام المالى الماضى

"جرائم بلا عقاب".. تعرف على 4 جرائم لا يعاقب عليها القانون

"جرائم بلا عقاب".. تعرف على 4 جرائم لا يعاقب عليها القانون

دلالات اعترافات حلفاء الإخوان بأخطاء الجماعة.. التنظيم يعانى من الهزيمة واليأس

دلالات اعترافات حلفاء الإخوان بأخطاء الجماعة.. التنظيم يعانى من الهزيمة واليأس

"الكهرباء" تستقبل 4 ملايين و966 ألف شكوى من المواطنين خلال 8 سنوات

"الكهرباء" تستقبل 4 ملايين و966 ألف شكوى من المواطنين خلال 8 سنوات

"هذا أنا.. وهذا ما سأفعل".. العالم يتحد لمواجهة السرطان فى يومه العالمى

"هذا أنا.. وهذا ما سأفعل".. العالم يتحد لمواجهة السرطان فى يومه العالمى

"فيس بوك وواتس آب والفايبر" قرائن لإثبات نسب أطفال الزواج العرفى.. اعرف التفاصيل

"فيس بوك وواتس آب والفايبر" قرائن لإثبات نسب أطفال الزواج العرفى.. اعرف التفاصيل

تعرف على طول القامة المطلوب فى الإناث للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

تعرف على طول القامة المطلوب فى الإناث للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

لأول مرة.. السياحة والآثار تفتتح كافيتريا ومطعمًا لخدمة السائحين بمنطقة الأهرامات

لأول مرة.. السياحة والآثار تفتتح كافيتريا ومطعمًا لخدمة السائحين بمنطقة الأهرامات

دفاتر الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر: 78 مليار جنيه خسائر مُرحلة

دفاتر الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر: 78 مليار جنيه خسائر مُرحلة

"التموين" تعلن عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ2253 محلاً

"التموين" تعلن عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ2253 محلاً

وكيل تعليم دمياط: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

وكيل تعليم دمياط: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

أطعمة خاصة للدب "كريم"و"شيرين" فى البرد بحديقة حيوان الإسكندرية.. فيديو وصور

أطعمة خاصة للدب "كريم"و"شيرين" فى البرد بحديقة حيوان الإسكندرية.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة