تحصين 20 ألف رأس من الأبقار والأغنام ضد التهاب الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، أنه تم تحصين 20 ألف و972 رأس من الماشية والأغنام، ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام من إجمالى مستهدف 184 ألف و633 رأس من الماشية والأغنام، بنسبة 11% من المستهدف تحقيقة، وذلك منذ بداية إطلاق الحملة القومية الأولى من أول فبراير الجارى للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدى وجدرى الأغنام لعام 2020.

وأضاف أنه تم عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التى أخذها والعلاجات التى قدمت له ويطابق له رقم مسجل فى أذن الحيوان، وذلك بهدف عمل قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية مما يفيد فى تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التى يتم توفيرها.

ومن جانبه أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى نطاق المحافظة بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ،قد وافق على إطلاق إسم الشهيد عبد العزيز عبد الرحمن عاشور على مدرسة زاوية بمم للتعليم الأساسى بمركز تلا ، وكذا إطلاق إسم الشهيد عادل فرج محمد سرحان على مدرسة كفور الرمل الإبتدائية التابعة لمركز قويسنا من شهداء حرب أكتوبر تخليداً لذكراهم وما قدموه من تضحيات ،جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة.

كما وافق المجلس التنفيذى على تخصيص مبنى السنترال القديم بناحية كفر طبلوها على مساحة 96.57 م2 لصالح الجمعية الزراعية بالناحية المذكورة ، وكذا الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 453.38 م2 بحوض البستان زمام سمان لإحلال وتجديد وتوسعة المسجد الكبير بقرية سمان التابعة للوحدة المحلية بكفر الخضرة بمركز الباجور .

هذا وقد وافق المجلس على تخصيص غرفة بمبنى الوحدة المحلية بكفر هلال على مساحة 15.4 م2 أملاك دولة بالقطعة رقم (95) بحوض العقر الشرقى داير الناحية رقم (8) وذلك لتوسعة مكتب بريد كفر هلال ، والموافقة على فصل عزبة عبد الجليل التابعة للوحدة المحلية بأبو مشهور وضمها للوحدة المحلية بجنزور التابعة لمركز ومدينة بركة السبع وذلك لتيسير أداء الخدمة للمواطنين ، كما تمت الموافقة على إطلاق إسم الشهيد عمر مجدى عبد الونيس على مدرسة دروة الجديدة للتعليم الأساسى التابعة لمركزومدينة أشمون وذلك تخليداً لذكراه.



حملة تحصين الماشية بالمنوفية



حملة تحصين الماشية بالمنوفية



حملة تحصين الماشية بالمنوفية



حملة تحصين الماشية بالمنوفية