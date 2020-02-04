سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 1113مخالفة مرورية وفحص 32 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 08:51 ص
تحرير 1113مخالفة مرورية وفحص 32 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة  مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم  مدير إدارة المرور بالمحافظة، والعقيد تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية والرائد محمد سعيد رئيس وحدة مرور منوف، والتى أسفرت عن تحرير 1113مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 12دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وفحص 10سيارات خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن، والتى أسفرت عن فحص 10 مزراع دائرة مركز السادات، وفحـص 32 شخصا، كما تم فحص 8 شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 8 أشخاص، وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

وأكد اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، على إستمرار الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بشتى شوارع ومدن المحافظة، والطرق السريع بالمحافظة،بالإضافة إلى ضبط المخالفين والسيارات المخالفة .

وأضاف مدير أمن المنوفية، أننا نقوم بعمل حملات يومية على الطرق السريعة لعمل تحاليل للسائقين بالتنسيق مع مديرية الصحة وفى حالة ضبط أى سائق يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم الغاء الرخصة وتحرير محضرا له وعرضه على النيابة .

يأتى في إطار تكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع بمحافظة المنوفية قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قري ومدن المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة و توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون  محافظ المنوفية بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين .    

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

امن المنوفيه

حمله مروريه

مرور السادات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

5 خطوات لتحسين دخلك فى 2020 فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

5 خطوات لتحسين دخلك فى 2020 فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

محكمة الأسرة بالشرقية تلزم فتاة فسخت خطبتها برد شبكة 84 جرام ذهب لخطيبها

محكمة الأسرة بالشرقية تلزم فتاة فسخت خطبتها برد شبكة 84 جرام ذهب لخطيبها

"النقل الثقيل" خطر الموت على الطرق.. اعرف قواعد تنظم سير سيارات النقل

"النقل الثقيل" خطر الموت على الطرق.. اعرف قواعد تنظم سير سيارات النقل

رئيس جامعة جنوب الوادى: لدينا 11 مبعوثًا بالصين ولا إصابات بفيروس كورونا

رئيس جامعة جنوب الوادى: لدينا 11 مبعوثًا بالصين ولا إصابات بفيروس كورونا

بالأرقام.. تعرف على خسائر وديون الهيئة الوطنية للإعلام خلال العام المالى الماضى

بالأرقام.. تعرف على خسائر وديون الهيئة الوطنية للإعلام خلال العام المالى الماضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة