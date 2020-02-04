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تجديد حبس 3 متهمين بتزوير رخص القيادة المهنية 15 يومًا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:52 م
تجديد حبس 3 متهمين بتزوير رخص القيادة المهنية 15 يومًا حبس - تزوير
كتبت ــ أمنية الموجى

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جدد قاض المعارضات المختص، حبس تشكيل عصابى مكون من 3 متهمين تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية، وكشفت التحريات الأمنية، عن اشتراك ثلاثة متهمين فى تزوير المحررات الرسمية ورخص القيادة المهنية للمواطنين بقصد استخراج بطاقة رقم قومى مُثبت بها المهنة سائق لعملائه من راغبى السفر للدول العربية نظير مبالغ مالية.

 

وضبط بحوزة أحدهم عدد 3 رخص قيادة بأسماء مختلفة "إحداها تحمل اسمه" – هاتف محمول) وجميعهم مزورين، كما ضبط مع الآخرين 4 أكلاشيهات- كمية من العقود والشهادات والخطابات والتأشيرات "منسوب صدورهم لأماكن مختلفة بأسماء بعض الأشخاص ممهورين بأكلاشيه إحدى الجهات الحكومية وبخاتم شعار الجمهورية" - كمية من بطاقات الرقم القومى بأسماء أشخاص مختلفين.. وجميعهم مزورين – مبلغ مالى.

 

وألقت الجهات الأمنية القبض على متهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، بعدما أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة على قيام أحد الأشخاص بتزوير المحررات الرسمية ورخص القيادة المهنية للمواطنين بقصد استخراج بطاقة رقم قومي مُثبت بها المهنة سائق لعملائه من راغبي السفر للدول العربية نظير مبالغ مالية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (عدد 3 رخص قيادة بأسماء مختلفة "إحداها تحمل اسمه" – هاتف محمول) وجميعهم مزورين، وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع شخصين تخصص نشاطه الإجرامي فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، حيث يقوم المتهمان الثاني والثالث باصطناعها وترويجها على عملائهم عن طريق الأول.

 

عقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهما، وضبط بمسكنهما (4 أكلاشيهات- كمية من العقود والشهادات والخطابات والتأشيرات "منسوب صدورهم لأماكن مختلفة بأسماء بعض الأشخاص ممهورين بأكلاشيه إحدى الجهات الحكومية وبخاتم شعار الجمهورية" - كمية من بطاقات الرقم القومى بأسماء أشخاص مختلفين.. وجميعهم مزورين – مبلغ مالى).

 

بمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وأقرا باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية باستخدام المضبوطات المشار إليها، وأضافا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

 

 


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