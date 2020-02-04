تجديد حبس طفلين فى واقعة مقتل ابن المذيعة مروة ميمى بالخطأ 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الطفل، تجديد حبس طفلين اثنين، فى واقعة مقتل ابن مذيعة قناة النهار مروة ميمى، 15 يوما على ذمة التحقيق.

قال المتهم بقتل ابن مذيعة قناة النهار مروة ميمى، أمام نيابة الطفل، إنهم يوم الواقعة كانوا فى إجازة واستأذن المتوفى من والدته للذهاب إليه، والمكوث لديه بضع ساعات للعب الألعاب الإلكترونية.

وأضاف المتهم، أنهم كأصدقاء اعتادوا الالتقاء يوم الإجازة فى منزل أحدهم، وممارسة هوايتهم المفضلة فى لعب الألعاب الإلكترونية، موضحا أنه امسك بالخطأ بمسدس والده، وكان يعتقد أنه خالى من الذخيرة، لافتا إلى أنه خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، إصابة المجنى عليه فى راسه، سقط على أثرها غارقا فى دمائه مفارقا الحياة.

فيما كشف باقى المتهمين من أصدقاء المتهم والمجنى عليه، أن المتهم امسك بمسدس والده، وفور مشاهدتهم له طالبوا منه خفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم أنه لا داعى للخوف، موضحا أن السلاح مؤمن، مضيفين أنه فى أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، إصابات المجنى عليه فى رأسه فخر قتيلا.

وكشفت تحريات الأجهزة أن المجنى عليه توفى على يد أحد أصدقائه بطلق نارى بالخطأ، أثناء وصلة مزاح داخل شقة فى الزمالك، كما تبين أن السلاح المضبوط والذى تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم.