سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تجديد حبس طفلين فى واقعة مقتل ابن المذيعة مروة ميمى بالخطأ 15 يوما

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:13 م
تجديد حبس طفلين فى واقعة مقتل ابن المذيعة مروة ميمى بالخطأ 15 يوما مروة ميمي وابنها الراحل
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الطفل، تجديد حبس طفلين اثنين، فى واقعة مقتل ابن مذيعة قناة النهار مروة ميمى، 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

قال المتهم بقتل ابن مذيعة قناة النهار مروة ميمى، أمام نيابة الطفل، إنهم يوم الواقعة كانوا فى إجازة واستأذن المتوفى من والدته للذهاب إليه، والمكوث لديه بضع ساعات للعب الألعاب الإلكترونية.

 

وأضاف المتهم، أنهم كأصدقاء اعتادوا الالتقاء يوم الإجازة فى منزل أحدهم، وممارسة هوايتهم المفضلة فى لعب الألعاب الإلكترونية، موضحا أنه امسك بالخطأ بمسدس والده، وكان يعتقد أنه خالى من الذخيرة، لافتا إلى أنه خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، إصابة المجنى عليه فى راسه، سقط على أثرها غارقا فى دمائه مفارقا الحياة.

 

فيما كشف باقى المتهمين من أصدقاء المتهم والمجنى عليه، أن المتهم امسك بمسدس والده، وفور مشاهدتهم له طالبوا منه خفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم أنه لا داعى للخوف، موضحا أن السلاح مؤمن، مضيفين أنه فى أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، إصابات المجنى عليه فى رأسه فخر قتيلا.

 

وكشفت تحريات الأجهزة أن المجنى عليه توفى على يد أحد أصدقائه بطلق نارى بالخطأ، أثناء وصلة مزاح داخل شقة فى الزمالك، كما تبين أن السلاح المضبوط والذى تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم.


مروه ميمى

مذيعة النهار

مقتل نجل مذيعه النهار

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة