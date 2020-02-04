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تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:39 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحا 5.44 نقطة ليغلق عند مستوى 6273.71 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% خاسراً 1.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6975.32 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.4% رابحاً 19.6 نقطة ليغلق عند  مستوى 4884.82 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 247 مليون سهم بقيمة 34.4 مليون دينار كويتى عبر 8835 صفقة.
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.98%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%، فقطاع  النفط والغاز بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%.
 
وجاء سهم "شركة دبى الأولى للتطوير العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.77%، تليه شركة وثاق للتأمين التكافلى بنسبة 10%، ثم شركة سنام العقارية بنسبة 8.57%، فيما تصدر سهم "مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.98% ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.89%، ثم شركة مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 9.51%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة هيومن سوفت القابضة، عن تحقيق صافى ربح بلغ 35.87 مليون دينار خلال العام الماضى، مقابل أرباح 31.49 مليون دينار خلال عام 2018.
 
وبلغ ربحية السهم 295 فلساً للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مقابل ربحية بقيمة 259 فلساً للسهم لنفس الفترة من عام 2018.
 
وقالت الشركة، فى بيان لبورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع أرباح السنوية يعود إلى الزيادة في حجم الإيراد الناتج عن نمو حجم الأعمال وتحسين كفاءة التكاليف.
 
وزادت إيرادات الشركة في العام الماضى بنحو 5.8%، لتصل إلى 73.29 مليون دينار، مقابل إيرادات عام 2018 والبالغة 69.25 مليون دينار تقريباً.
 
 

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