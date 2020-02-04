تأجيل محاكمة 10 متهمين فى قضية المغارة بسوهاج لجلسة 4 مايو

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 10 من عناصر الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "المغارة"، لجلسة 4 مايو القادم للاستماع إلى مرافعة الدفاع والمستندات، صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت المعلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى على وعضوية المستشارين عماد الدين محمد ومحمد فتحى السيد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد .

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "مصطفى.م.م " 30 سنة عامل، ومقيم بمركز طما بالسجن المشدد 10 سنوات، لإتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه " فتحى.ح.م " بعد سرقته بالإكراه بأن قام بسكب مادة كاوية على جسده مما أدى الى إصابته بحروق متفرقة، بدائرة مركز طما.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2012 بدائرة مركز طما عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بإصابة المجنى عليه بحروق متفرقة بالجسد وتم نقله الى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات، أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام باستيقاف المجنى عليه فى أحد الأماكن ومحاولة سرقته بالإكراه إلا أن المتهم قام بسكب مادة كاوية على جسده وتمكن من سرقته وفر هاربا مما أدى إلى إصابة المجنى عليه.

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع فى قتل، والسرقة بالإكراه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم.