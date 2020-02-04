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بعثة البنك الدولى تزور الشرقية لمتابعة برنامج خدمات الصرف الصحى للقرى

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:03 م
بعثة البنك الدولى تزور الشرقية لمتابعة برنامج خدمات الصرف الصحى للقرى عثة البنك الدولي تزور محافظة الشرقية
كتب أحمد حسن

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استقبل اللواء مهندس شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية بعثة البنك الدولى أثناء زيارتها لجمهورية مصر العربية لمتابعة مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية والقائم على النتائج (SRSSP P for R) بمرحلتيه الأولى والثانية بمحافظات (الشرقية – الدقهلية – البحيرة – دمياط – المنوفية – الغربية)، والممول من البنك الدولى والبنك الآسيوي.

 

وضمت البعثة كلاً من المدير العام الدولى للعقود والمشتريات بالبنك الدولى، ورئيس فريق العمل ببرنامجSRSSP بالبنك الدولى، بحضور استشاريين المشروع ومدير مشروع SRSSP بوحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU

 

وقدمت المهندسة وفاء مغازى مدير المجموعة التنسيقية للبرنامج، عرضا تفصيليا عن موقف التنفيذ ومدى تقدم البرنامج.

 

وزارت البعثة أحد مواقع تنفيذ أعمال شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع مياه الصرف الصحى بتجمع قروى سنيطة الرفاعيين.

 

وأشادت البعثة بالإجراءات المتبعة والمتخذة لإجراءات السلامة والصحة المهنية فى تأمين مواقع العمل، والإجراءات التى تقوم بها الشركة فى أعمال البت والترسية للعقود، والتزام الشركة بنسب التنفيذ.

 

وكان الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، قد عقد اجتماعاً مع بعثة البنك الدولى، التى تزور مصر حالياً، لمتابعة مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، وذلك بحضور الدكتور سامر عزالدين، مستشار وزير الإسكان لإدارة المشروعات، والمجموعات التنسيقية التنفيذية بشركات مياه الشرب والصرف الصحى الـ3 المعنية بتنفيذ البرنامج فى مرحلته الأولى (الدقهلية، الشرقية، والبحيرة)، وفريق عمل وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة.

 

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات (الدقهلية، الشرقية، والبحيرة)، قدمت خلال الاجتماع عروضا لموقف تنفيذ خطط تحسين الأداء، مضيفاً أن شركات المياه والصرف المعنية بتنفيذ المرحلة الأولى بالبرنامج، حققت القيم المُستهدفة لمؤشرات تحسين الأداء الخاصة بالعامين الماليين السابق والحالى، حيث يهدف البرنامج إلى توصيل خدمات الصرف الصحى، بالإضافة إلى دعم وتطوير النظام المؤسسى الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحى، لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحى.

 


بعثه البنك الدولى

الصرف الصحى

صرف الصحى القرى

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