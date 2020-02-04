سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بسبب جمل.. العناية الإلهية تنقذ معلمات بالسعودية من حادث فى الطائف

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:18 ص
بسبب جمل.. العناية الإلهية تنقذ معلمات بالسعودية من حادث فى الطائف حادث بطريق الطائف بسبب جمل
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباشر الجهات المعنية فى منطقى الطائف بالمملكة العربية السعودية ، حادثاً لحافلة معلمات بعد اصطدامها بجمل سائب على طريق "عشيرة - المحاني" التابعة لمحافظة الطائف؛ حيث أُصيب سائق الحافلة.
 
5e3906231063f
 
وأكّد شاهد عيان أن العناية الإلهية أنقذت معلمات وسائقهن من حادث اصطدام الحافلة التي تقلهم بجمل سائب على طريق "عشيرة - المحاني"، مبيناً أن الحادثة أصيب خلالها السائق وباشرتها الجهات المعنية.
 
5e39061de5276 (1)
 
وجدّد شاهد العيان المطالبات بوضع حد لمعاناتهم مع الطريق الذي يعاني تهالكه ومرور الشاحنات وضيقه ووجود الإبل السائبة على الطريق.
 
5e39061eb18d0
 
وفى سياق متصل تسبَّب "الثعبان الأسود" في تعليق الدراسة اليوم الاثنين بإحدى مدارس البنات الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة أضم التابع لإدارة التعليم بمحافظة الليث؛ وذلك بعد أن تم العثور عليه داخل أحد الفصول صباح اليوم أثناء وصول المعلمات والطالبات للمدرسة.
 
وتم منع الطالبات من الدخول حفاظًا على سلامتهن، فيما أبلغت إحدى المسؤولات بالمدرسة الدفاع المدني بأضم، ويبعد مسافة ٧٠ كلم، الذي باشر الحالة، وقضى على الثعبان، وسلم الموقع لقادة المدرسة.

 


جمل

الطائف

السعوديه

معلمات

حادث مرورى

حافله

طرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

5 خطوات لتحسين دخلك فى 2020 فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

5 خطوات لتحسين دخلك فى 2020 فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

محكمة الأسرة بالشرقية تلزم فتاة فسخت خطبتها برد شبكة 84 جرام ذهب لخطيبها

محكمة الأسرة بالشرقية تلزم فتاة فسخت خطبتها برد شبكة 84 جرام ذهب لخطيبها

"النقل الثقيل" خطر الموت على الطرق.. اعرف قواعد تنظم سير سيارات النقل

"النقل الثقيل" خطر الموت على الطرق.. اعرف قواعد تنظم سير سيارات النقل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة