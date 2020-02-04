بسبب جمل.. العناية الإلهية تنقذ معلمات بالسعودية من حادث فى الطائف

تباشر الجهات المعنية فى منطقى الطائف بالمملكة العربية السعودية ، حادثاً لحافلة معلمات بعد اصطدامها بجمل سائب على طريق "عشيرة - المحاني" التابعة لمحافظة الطائف؛ حيث أُصيب سائق الحافلة.
وأكّد شاهد عيان أن العناية الإلهية أنقذت معلمات وسائقهن من حادث اصطدام الحافلة التي تقلهم بجمل سائب على طريق "عشيرة - المحاني"، مبيناً أن الحادثة أصيب خلالها السائق وباشرتها الجهات المعنية.
وجدّد شاهد العيان المطالبات بوضع حد لمعاناتهم مع الطريق الذي يعاني تهالكه ومرور الشاحنات وضيقه ووجود الإبل السائبة على الطريق.
وفى سياق متصل تسبَّب "الثعبان الأسود" في تعليق الدراسة اليوم الاثنين بإحدى مدارس البنات الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة أضم التابع لإدارة التعليم بمحافظة الليث؛ وذلك بعد أن تم العثور عليه داخل أحد الفصول صباح اليوم أثناء وصول المعلمات والطالبات للمدرسة.
وتم منع الطالبات من الدخول حفاظًا على سلامتهن، فيما أبلغت إحدى المسؤولات بالمدرسة الدفاع المدني بأضم، ويبعد مسافة ٧٠ كلم، الذي باشر الحالة، وقضى على الثعبان، وسلم الموقع لقادة المدرسة.
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