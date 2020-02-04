سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بدء تشغيل خدمات القطار المباشر بين أمستردام ولندن فى 30 أبريل القادم

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:23 م
بدء تشغيل خدمات القطار المباشر بين أمستردام ولندن فى 30 أبريل القادم قطار بريطانيا ارشيفية
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الثلاثاء، بدء تشغيل خدمات القطار المباشر الذي يربط بين العاصمة الهولندية أمستردام والعاصمة البريطانية لندن نهاية أبريل القادم.
وقال رئيس شركة السكك الحديدية الهولندية (إن إس) روجر فان بوكستل - في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - إن الخدمة الجديدة ستحسن علاقات النقل بين هولندا والمملكة المتحدة بالرغم من مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي (بريكست) الأسبوع الماضي، ومضى يقول "في ظل بريكست أو بدونه، بدءا من 30 من أبريل ستصبح لندن أقرب".
ويستطيع الركاب بالفعل السفر بدون توقف من لندن إلى أمستردام، ولكن ينبغي على من يرغب في العودة في الاتجاه الآخر تغيير القطارات وخوض إجراءات فحص جواز السفر في بروكسل، لكن الاتفاق الجديد بين هولندا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة يعني أن المسافرين سيجتازوا إجراءات فحص جواز السفر في أمستردام فقط قبل ركوب القطار.
وبدورها، قالت الوزيرة الهولندية للبنية التحتية والمياه كورا فان نيوينهوزن إن "الربط المباشر سيجعل الرحلة بالقطار إلى لندن أسهل وبشكل خاص أسرع"، مشيرة إلى أن "خفض مدة السفر بنحو ساعة تقريبا يعني أن القطار سيصبح بديلا عمليا عن الطائرة".
ومن جهته، أشاد وزير النقل البريطاني جرانت شابس ببدء خدمات قطار "يوروستار" المباشر بين أمستردام ولندن قائلا: إن "الأيام التي اضطر فيها الركاب إلى النزول من القطار في بروكسل لفحص جواز السفر ستنتهي قريبا، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى خدمات مباشرة وفائقة السرعة إلى أمستردام وخارجها".
وسيبدأ سعر التذكرة في اتجاه واحد من 40 يورو.
ومن المنتظر أن يستغرق القطار نحو أربع ساعات للسفر من محطة أمستردام المركزية إلى محطة "سانت بانكراس" في لندن عبر نفق يمر تحت القناة الانجليزية. فيما ستبدأ الخدمات المباشرة من مدينة "روتردام" الهولندية إلى "لندن" في 18 من مايو القادم.
 

الحكومة الهولندية

أمستردام

لندن

قطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة