بدء تشغيل خدمات القطار المباشر بين أمستردام ولندن فى 30 أبريل القادم

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أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الثلاثاء، بدء تشغيل خدمات القطار المباشر الذي يربط بين العاصمة الهولندية أمستردام والعاصمة البريطانية لندن نهاية أبريل القادم.

وقال رئيس شركة السكك الحديدية الهولندية (إن إس) روجر فان بوكستل - في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - إن الخدمة الجديدة ستحسن علاقات النقل بين هولندا والمملكة المتحدة بالرغم من مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي (بريكست) الأسبوع الماضي، ومضى يقول "في ظل بريكست أو بدونه، بدءا من 30 من أبريل ستصبح لندن أقرب".

ويستطيع الركاب بالفعل السفر بدون توقف من لندن إلى أمستردام، ولكن ينبغي على من يرغب في العودة في الاتجاه الآخر تغيير القطارات وخوض إجراءات فحص جواز السفر في بروكسل، لكن الاتفاق الجديد بين هولندا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة يعني أن المسافرين سيجتازوا إجراءات فحص جواز السفر في أمستردام فقط قبل ركوب القطار.

وبدورها، قالت الوزيرة الهولندية للبنية التحتية والمياه كورا فان نيوينهوزن إن "الربط المباشر سيجعل الرحلة بالقطار إلى لندن أسهل وبشكل خاص أسرع"، مشيرة إلى أن "خفض مدة السفر بنحو ساعة تقريبا يعني أن القطار سيصبح بديلا عمليا عن الطائرة".

ومن جهته، أشاد وزير النقل البريطاني جرانت شابس ببدء خدمات قطار "يوروستار" المباشر بين أمستردام ولندن قائلا: إن "الأيام التي اضطر فيها الركاب إلى النزول من القطار في بروكسل لفحص جواز السفر ستنتهي قريبا، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى خدمات مباشرة وفائقة السرعة إلى أمستردام وخارجها".

وسيبدأ سعر التذكرة في اتجاه واحد من 40 يورو.

ومن المنتظر أن يستغرق القطار نحو أربع ساعات للسفر من محطة أمستردام المركزية إلى محطة "سانت بانكراس" في لندن عبر نفق يمر تحت القناة الانجليزية. فيما ستبدأ الخدمات المباشرة من مدينة "روتردام" الهولندية إلى "لندن" في 18 من مايو القادم.