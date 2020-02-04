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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى بنى سويف بنسبة نجاح 73.7 %

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:12 م
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى بنى سويف بنسبة نجاح 73.7 % الشهادة الإعدادية - أرشيفية
بني سويف أيمن لطفى

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اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صباح اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019/2020،بنسبة بنجاح 73.7  % لطلبة النظامي،و48.6% لطلبة المنازل ، وحصول 36 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية  والعلامة الكاملة، حيث أشار بيان صحفى إلى تقدم  44958 طالباً وطالبة، إلى انتظام الامتحان، بحضور 44767، بينما تقدم للامتحان 866 طالبا للمنازل حضر منهم 850.

وبلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 85.94 %، تلتها إدارة ببا بنسبة نجاح  74.81%، ثم إدارة  الواسطى 73.07  بنسبة  % ، فإدارة  ناصر  بنسبة 71.82  % ،فيما سجلت إدارة سمسطا نسبة 67.76  %،تلتها إدارة  اهناسيا بنسبة64.45  %، في حين بلغت النسبة بإدارة الفشن 62.92   %

وبلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 91.59 %  واللغة الانجليزية 89.68% والدراسات 84.86%، والرياضيات 90.46  %، والعلوم  85.24 %، والحاسب الآلى 89.72  %،والتربية الدينية 95.28  %، والتربية الفنية 98.98%

 كما اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتيجة الإعدادية المهنية  بنسبة نجاح  53.81 % ، و بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية للمكفوفين 100% ، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 80

وخلال اعتماد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بحص ر محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم وجه المحافظ   التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق،متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح التفوق ، مؤكدا على أن  نهضة مصر وتحقيق التنمية المنسودة يرتكز على أبنائها المتفوقين في شتى المجالات .

- للأطلاع على النتيجة اضغط هنا..


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التربيه والتعليم

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