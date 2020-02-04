سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:43 م
بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط اللواء عصام سعد محافظ اسيوط يعتمد نتيجه الشهاده الاعداديه
أسيوط - هيثم البدري وضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بمحافظة أسيوط، حيث اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط بنسبة نجاح 76.2%، وذلك بحضور صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ومحمد النمر مدير التعليم الفنى.

وأشاد محافظ أسيوط بمستوى امتحانات الشهادة الإعدادية، وبنتيجة الامتحانات والتى عكست مستوى الطلاب، مشيرًا إلى الدعم الذى توليه الدولة للعملية التعليمية بمختلف المراحل التعليم وخاصة التعليم القبل الجامعى، فضلاً عن التوسع فى إنشاء مدارس جديدة وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج، وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات الحديثة.

وقال محافظ اسيوط إن المعلم هو أهم ركيزة وهو الذى يبنى الأمم والتعليم، وأن المعلم هو الذى يغرس حب الوطن، ولابد أن نعمم النشيد الوطنى صباحا لغرس الوطنية وحب الوطن، ولابد أن نزرع فى أبنائنا حب الوطن ولابد أن نعلم أبنائنا معلومات عن وطننا وما يحدث فى بلادنا، والمشاريع التى تتم فى محافظة أسيوط، وهذه المشروعات حدث ولا حرج وبمبالغ كبيرة بمليارات الجنيهات فضلا عن قري حياة كريمة، حيث أن أسيوط أصبحت المحافظة رقم واحد فى مبادرات السيد الرئيس عبددالفتاح السيسي، حياة كريمة فضلا عن المبادرات الرئاسية فى الصحة وغيرها من المبادرات.

وأشار صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أن نتيجة الدور الأول للفصل الدراسى للشهادة الإعدادية بلغت نسبة النجاح فيها 76.2%، وأن عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات زاد عن 61 طالبا وطالبة بمدارس المحافظة .

وقال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه تم مراعاة الدقة فى التقدير، وذلك  لصالح الطلاب، والالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و اللواء عصام سعد محافظ أسيوط  الذى شدد على ضرورة التأني والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه وأنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله، مشيدا بالجهد المبذول والمتميز من قبل رئيس وأعضاء الكنترول.

- للأطلاع على النتيجة اضغط هنا..


نتيجة الشهادة الاعدادية باسيوط

نتيجة الشهادة الاعدادية

تعليم اسيوط

تقارير مصرية

اخبار مصر

أخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة