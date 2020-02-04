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بالأرقام.. تعرف على خسائر وديون الهيئة الوطنية للإعلام خلال العام المالى الماضى

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:00 ص
بالأرقام.. تعرف على خسائر وديون الهيئة الوطنية للإعلام خلال العام المالى الماضى الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو" - صورة أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

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كشفت البيانات الواردة بالحساب الختامى لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2018/2019، عن وجود تزايد مُستمر فى خسائر النشاط للهيئة، وبالتالى تزايد حجم الخسائر المُرحلة، فضلاً عن زيادة حجم الديون المُستحقة على الهيئة، فقد أسفر التنفيذ الفعلى لمباشرة الهيئة لنشاطها خلال العام المالى عن تحقيق خسار العام (عجز النشاط) بنحو 7 مليارات و66 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 318 مليون جنيه عن السنة السابقة بنسبة 4.7%، وفى هذا الصدد تبلغ قيمة الخسائر المُحققة نحو 33.7% من قيمة خسائر العام التى حققتها الهيئات العامة الاقتصادية فى تلك السنة والبالغة نحو 20.9 مليار جنيه.

وقد ترتب على تحقيق الهيئة لهذه الخسائر على هذا النحو ارتفاع قيمة الخسائر المُرحلة للهيئة لتبلغ نحو 48 مليارا و277.4 مليون جنيه، تمثل قيمتها نحو 32.1% من قيمة الخسائر المُرحلة لمجمل الهيئات العامة الاقتصادية البالغ قيمتها نحو 150.4 مليار جنيه، ومقابل نحو 6.2 مليار جنيه للسنة المالية 2017/2018 بزيادة نحو 840 مليون جنيه بنسبة 13.4%.

وبلغ رصيد القروض طويلة الأجل فى 30 يونيو 2019 نحو 9 مليارات و516.7 مليون جنيه، مُقابل نحو 9 مليارات و163.7 مليون جنيه فى 30 يونيو 2018 بزيادة بلغت نحو 352.9 مليون جنيه بنسبة 4%.

فيما بلغ رصيد الموردون وأوراق الدفع والدائنون الأخرى المُستحق على الهيئة فى 30 يونيو 2019 نحو 31 مليارا و927.5 مليون جنيه، مقابل نحو 27 مليارا و73.2 مليون جنيه فى 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات و854.3 مليون جنيه بنسبة 18%، مقابل نسبة زيادة بلغت نحو 19% فى 30 يونيو 2018 نتجت عن زيادة الرصيد فى ذات التاريخ بنحو 4 مليارات و298.8 مليون جنيه عن الرصيد فى 30 يونيو 2017 (البالغ قيمته نحو 22 مليارا و774.5 مليون جنيه).

 


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