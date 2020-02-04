بالأرقام.. اعرف ضحايا ومصابى فيروس كورونا حول العالم ومصرع 425 شخصا بالصين

هند المغربي

تعلن دول العالم على مدار الأيام الماضية إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد القاتل مع تشديد الإجراءات عدد كبير من مطارات وحدود دول العالم وخاصة على القادمين من دولة الصين مركز انتشار فيروس كورونا الجديد

ووفق ما ذكرته شبكة " سكاى نيوز " أصاب فيروس كورونا المستجد، الذى ظهر قبل نحو شهر فى الصين، أكثر من 20600 شخص فى مختلف أنحاء العالم.

ننشر الحالات المؤكدة حتى صباح الثلاثاء حيث وصل فى الصين عدد ضحايا الفيروس إلى 425 حالة وفاة وإصابة 20438 حالة، بالإضافة إلى ذلك، توجد 17 حالة فى هونج كونج - بينهم حالة وفاة واحدة - و10 حالات فى ماكاو، كانت معظم الوفيات فى مقاطعة هوبى وسط البلاد، حيث تم اكتشاف كورونا فى ديسمبر الماضي.

وفى دول العالم جاءت أرقام المصابين كالتالى:

- تايلاند: 25.

- اليابان: 20.

- سنغافورة: 24 ، بينهم حالة وفاة.

- كوريا الجنوبية: 16

- ألمانيا: 12

- الولايات المتحدة: 11

- تايوان: 10

- ماليزيا: 10

- فيتنام: 10

- أستراليا: 7

- فرنسا: 6

- الإمارات العربية المتحدة: 5

- كندا: 4

- الهند: 3

- الفلبين: حالتان، بينهما حالة توفيت.

- روسيا: 2

- إيطاليا: 2

- بريطانيا: 2

- بلجيكا: 1

- نيبال: 1

- سريلانكا: 1

- السويد: 1

- إسبانيا: 1

-كمبوديا: 1

- فنلندا: 1