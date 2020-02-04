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انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة بسبب أعمال تحويل الخطوط

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:25 م
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة بسبب أعمال تحويل الخطوط انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي "عين شمس الشرقية – منطقة عرب الجسر – شارع عزيز المصرى ومتفرعاتة – منطقة عزبة النخل الشرقية – منطقة الهايكستب " لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعه التاسعة صباح غدا الأربعاء وحتي الساعة التاسعة مساء نفس اليوم، وذلك بسبب تحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بشارع فريد سميكة ضمن اعمال تطوير كبارى مصر الجديدة .
   
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .
 
ومن ناحية أخرى، حصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى "قطاع الإعلام وخدمة العملاء" على شهادة‪ "ISO 9001-2015" ‬ فى جودة الخدمات التى تقدمها الشركة فى مجالات الخط الساخن وخدمة العملاء والعلاقات العامة والإعلام‪.‬‬‬‬‬
 
وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، إن شركة مياه الشرب بالقاهرة ليست حديثة العهد فى هذا الشأن، مضيفا أن الشركة قد حصلت على العديد من شهادات ادارات الجودة‪ TSM ‬للمجالات الهندسية والفنية بالعديد من محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة‪.‬‬‬‬‬
 
وأكد رئيس شركة مياه القاهرة أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كل فى تخصصه، وأن الهدف الأساسى من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة‪.‬‬

انقطاع المياه

شركه مياه القاهره

محافظه القاهره

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