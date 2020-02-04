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انخفاض سعر نفط عُمان 1.34 دولار ليسجل54.04 دولارا للبرميل

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:11 م
انخفاض سعر نفط عُمان 1.34 دولار ليسجل54.04 دولارا للبرميل صورة أرشيفية
كتبت – مروة الغول

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بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر ابريل القادم اليوم04ر54 دولار وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم انخفاضا بلغ 1.34  دولارا للبرميل مقارنة  بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 55.38 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .
يذكر أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر فبراير الحالي بلغ 65.49 دولار للبرميل مرتفعًا بمقدار 2.68 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر يناير الماضي.
وفي الاسواق العالمیة واصلت أسعار النفط ھبوطھا امس الاثنين مع تراجع الطلب على الخام في الصین وسط تفشي فیروس كورونا الذي أثار أيضا تخفيضات محتملة في الامدادات من (أوبك) وحلیفاتھا .
 
وأنھت عقود خام القیاس العالمي مزیج برنت جلسة التداول منخفضة 17ر2 دولار أو 83ر3 بالمئة لتبلغ عند التسویة 45ر54 دولار للبرمیل وھو أدنى مستوى لھا منذ ینایر من العام الماضي.
 
وھبطت عقود خام القیاس الأمریكي غرب تكساس الوسیط 45ر1 دولار أو 8ر2 بالمئة لتسجل عند التسویة 12ر50 دولار للبرمیل بعد أن ھوت أثناء الجلسة إلى 91ر49 دولار.
 
وقال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء إنه لا يستطيع القول ما إذا كان الوقت مناسب لتشديد القيود على إنتاج النفط وسط تفش لفيروس كورونا جديد وتراجع أسعار الخام.
وأضاف أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، ربما يعقدون اجتماعا قبل اللقاء المقرر حاليا فى بداية مارس.
 
 

النفط

اسعار النفط

سعر النفط اليوم

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