انتصار السيسى ناعية نادية لطفى: تركت تاريخا حافلا بالمعانى الراقية

كتب محمد الجالى

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بنعى فى وفاة الفنانة نادية لطفى، قائلة: "أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفى، التى رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها تاريخا حافلا بالإنجازات والمعانى الراقية التى قدمتها فى أعمالها الفنية، والتى سيبقى أثرها فى وجداننا، فالفنان يرحل بجسده، لكنه يبقى خالدا فى ذاكرة الجماهير".

وأضافت السيدة انتصار السيسى فى تدوينتها على وسائل السوشيال ميديا الرسمية الخاصة بها، قائلة: "رحم الله الفنانة الكبيرة نادية لطفى وغفر لها، وأسكنها فسيح جناته".

وكانت الفنانة نادية لطفى قد رحلت عن عالمنا اليوم، وهى صاحبة الوجه الرقيق والإطلالة المميزة عن عمر ناهز الـ 83 عاما، قدمت العديد من الأفلام خلال مشوارها الفنى طويل فحفرت اسمها بحروف من ذهب فى تاريخ السينما المصرية.

وناقشت "الراحلة" قضايا كثيرة من خلال مشوارها الفنى منها الاجتماعية التى تمس البسطاء داخل مجتمعنا مثل " قصر الشوق والسمان والخريف"، وقضايا سياسية وتاريخية مثل" جريمة فى الحى الهادى والناصر صلاح الدين" والرومانسية مثل "حبى الوحيد والخطايا"، وغيرها من الأفلام السينمائية التى أثرت بها عالمنا العربى.