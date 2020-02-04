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الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:48 م
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الولايات المتحدة تجلى 550 مواطنا من ووهان الصينية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:01 م
الولايات المتحدة تجلى 550 مواطنا من ووهان الصينية كورونا
أ ش أ ووكالات الأنباء

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أعلن مسؤول أمريكي ، أن طائرتيّ إجلاء إضافيتين تحمل 550 مواطناً أمريكياً ، ستغادر مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، اليوم ، الثلاثاء ، متجهة إلى قواعد عسكرية في ولاية كاليفورنيا.وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن إحدى الطائرتين سوف تتجه إلى قاعدة ميرامار لمشاة البحرية الجوية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا وأن الثانية ستتوجه إلى قاعدة ترافيس الجوية بنفس الولاية.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي تجلي فيها واشنطن رعاياها من ووهان الصينية، حيث أجلت أواخر الشهر الماضي مواطنين أمريكيين، دبلوماسيين وعائلاتهم، إلى جنوب كاليفورنيا حيث وصلوا يوم 29 يناير.

من جهة أخرى ، أعلنت مصادر طبية فى الولايات المتحدة، عن شفاء أول مريض، يتم تشخيصه بفيروس كورونا، والسماح بخروجه من المستشفى.

ووفقًا لهيئة سنوهوميش الصحية، سيبقى الرجل، الذي تم نقله إلى المستشفى في مركز بروفيدنس الإقليمى الطبي في إيفريت، واشنطن، فى عزلة لاستمرار تعافيه في المنزل، وقال الرجل المصاب في بيان :  "أقدر كل المخاوف التى عبّر عنها أفراد الجمهور، وأتطلع إلى العودة إلى حياتى الطبيعية".

وأكد مسؤولو الصحة ، أنه تم تشخيص إصابة الرجل، وهو أحد سكان واشنطن، بالفيروس التاجي الجديد في 21 يناير، وكان قد سافر إلى ووهان، الصين، في نوفمبر وديسمبر قبل أن يعود إلى الوطن فى 15 يناير.

وذكر موقع "سى بى سى نيوز" الأمريكى، أن الأطباء سوف يقومون بفحصه طوال فترة الشفاء.

ويراقب مسؤولو الصحة عن كثب 56 شخصا مقربا من المريض بحثًا عن أي علامات محتملة للفيروس، الذي لديه القدرة على الانتشار من شخص لآخر.

 


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فيروس كورونا

كورونا

الصين

ووهان

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