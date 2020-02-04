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النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى حول ضبط أقراص مخدرة بحوزة عاطل بالمرج

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:14 م
النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى حول ضبط أقراص مخدرة بحوزة عاطل بالمرج أقراص مخدرة ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، تقرير المعمل الكيماوى، لمواد مخدرة، تم ضبطها بحوزة عاطل، أثناء ترويجه لها على عملائه فى دائرة قسم المرج.

 

البداية أثناء تفقد قوة أمنية من قسم شرطة المرج، الحالة الأمنية بالشارع، اشتبه رجال الأمن فى عاطل، وباستيقافه وتفتيشه عثر بحوزته على 300 قرص مخدر ترامادول، وهاتف محمول، ومبالغ مالية.

 

وبسؤاله، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي.

 

وفى سياق آخر تمكن رجال المباحث بحدائق من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة القسم، عثر بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائهما، بلغت 300 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، معلومات تفيد بقيام عاطل " مسجل خطر " بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك من خلال ترويجه وتوزيعه للمواد المخدرة على عملائه فى المنطقة، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم متلبس.

 

وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط مسجل خطر المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة مخدر الهيروين، حيث عثر بحوزتها على كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 300 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.


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