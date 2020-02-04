المعمل الجنائى يحدد مصير صاحب مخزن ضبط بحوزته مستلزمات طبیة مجهولة بالسيدة

كتب سليم على

طالبت نيابة السيدة زينب الجزئية، المعمل الجنائى بالقاهرة، بأخذ عينة من كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، تم ضبطها بحوزة صاحب مخزن، وإعداد تقرير وافى عنها، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن ضباط إدارة مباحث التموین، من ضبط "م. خ" ، 56 سنة، مسئول عن مخزن مستلزمات طبیة بدائرة قسم شرطة السیدة زینب، لإدارتھ المخزن بدون ترخیص وحیازته كمیات كبیرة من المستلزمات الطبیة مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل علي مصدرھا بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وعثر بداخل المخزن علي المضبوطات التالیة "100 قطعة كانیولا، 280 قسطرة طبیة، 160 لتر جیل طبى" وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النیابة العامة التحقیق.

كما نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على صاحب شركة مستلزمات طبية بدون تراخيص فى منطقة حدائق القبة، وبحوزته منتجات مهربة جمركيا، وحرر محضر بالواقعة.

ومن جانب آخر تمكن رجال المباحث، فى ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة (بمحافظة القاهرة) لحيازته (3000 قطعة مستلزمات طبية) مجهولة المصدر "مهربة جمركياً"، مما يشكل تداولها بالأسواق الإضرار بالصحة العامة لدى مستخدميها من المرضى.

ونجح ضباط مباحث التموين، فى ضبط مالك مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر (بمحافظة القاهرة) لحيازته (270000 متر أسلاك كهربائية "منتج نهائى") مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية غير مطابقة للمواصفات القياسية ، وكذلك (5,500 طن "سلك نحاس خام – كسر بلاستيك") مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وشنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى، ونجحت فى ضبط صاحب مصنع منظفات بحوزته 6 طن منظفات مجهولة المصدر فى المرج، وحرر محضر بالواقعة.