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المرصد السورى : ارتفاع أعداد المرتزقة السوريين الذين وصلوا طرابلس إلى 4700

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 08:28 م
المرصد السورى : ارتفاع أعداد المرتزقة السوريين الذين وصلوا طرابلس إلى 4700 سوريا ارشيفية
ا ش ا

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 أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد المرتزقة السوريين الذين وصلوا العاصمة طرابلس إلى نحو4700 .
وأشار المرصد، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، إلى أن 64 من ضمن المرتزقة للقتال في ليبيا توجهوا إلى أوروبا.
في المقابل.. أفاد المرصد بارتفاع أعداد القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء معارك طرابلس إلى 80 قتيلا .
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن مساء الاثنين، أن تركيا أرسلت نحو 6 آلاف مقاتل من المرتزقة السوريين إلى ليبيا ، كما نقلت نحو 1500 عنصر من جبهة النصرة .
وكشف المسماري ، في مؤتمر صحفي ، أن شخصا يدعى عقيد غازي يقود عناصر المرتزقة السوريين في ليبيا ، مضيفا أن "حكومة الوفاق أهدت مبلغ مليون دولار لكل قائد فصيل سوري مقاتل في ليبيا"، مشيرا إلى أن أغلب المقاتلين السوريين في ليبيا يرغبون بالخروج نحو أوروبا .

المرصد السوري

سوريا

المرتزقة

ليبيا

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