القوات المسلحة تنظم اختبارات للمتميزين فى تكنولوجيا المعلومات من الضباط والجنود

كتب زكى القاضى

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، برعاية ودعم المتميزين فى تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذا لأوامر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اختبارات لاكتشاف ورعاية المجندين والضباط الاحتياط المتميزين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يتم انتقاء أفضل العناصر لبدء تأهيلهم وفقاً لأحدث البرامج التدريبية للوقوف على آخر مستحدثات التكنولوجيا على اختلاف روافدها، وشارك فى الاختبارات أكثر من 800 فرد من أفراد القوات المسلحة من مختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والإدارات والهيئات التابعة للقوات المسلحة .

ويتضمن التدريب تطوير المهارات الشخصية للأفراد واختيار التخصص المناسب لكل متدرب وفقاً لاختبارات ومعايير القبول بالبرنامج، ويستمر البرنامج التدريبى المكثف على مدار ثلاثة أشهر لتنمية مهارات التواصل والعرض لتجهيز كوادر تمتلك أعلى درجات الاحترافية المهنية فى هذا المجال، حيث يقوم معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات بمهام تدريب هذه الكوادر لتأهيلهم لسوق العمل وزيادة فرص التحاقهم به.

يهدف البرنامج إلى تأهيل المجندين لزيادة فرص العمل لهم عقب انتهاء فترة التجنيد من خلال الحفاظ على مهاراتهم الفنية وتطويرها طبقاً لمتطلبات سوق العمل، ويأتى ذلك فى إطار خطة مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحول إلى مجتمع رقمى وتطويعه للخدمة العامة، وتمكين كل قطاعات الدولة فى إتمام مشاريع التحول الرقمى وبناء قواعد البيانات المتكاملة لتكون الركيزة الأساسية لإنشاء المجتمعات الرقمية الذكية.