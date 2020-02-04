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الفريق أسامة ربيع ينفى وجود حالات مصابة بفيروس كورونا بمستشفيات هيئة قناة السويس

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:15 م
الفريق أسامة ربيع ينفى وجود حالات مصابة بفيروس كورونا بمستشفيات هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
فريق المحافظات

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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لما يتردد من شائعات بشأن إصابة حالات بفيروس كورونا بمستشفيات الهيئة، وأكد على اتخاذ الهيئة لحزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من الفيروس.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس في بيان له، أن مستشفى نمرة 6 استقبلت سيدة تعانى من بعض الأعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة، وذلك بعد عودتها من أداء مناسك العمرة، وقام الأطباء المختصين بعزل الحالة وسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة ووضعها تحت الملاحظة لحين وصول نتائج التحاليل.

ووجه الفريق أسامة ربيع، رسالة طمأنة للعاملين بالهيئة ومدن القناة، باتخاذ الهيئة كافة التدابير اللازمة بمستشفيات الهيئة للتعامل الأمثل مع الفيروس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديريات الطب الوقائى.

وأكد رئيس الهيئة على أن الإجراءات الاحترازية تشمل طاقم مرشدى الهيئة وأفراد قسم القياس، والذين يتعاملون بصورة مباشرة مع السفن العابرة للمجرى الملاحى، وذلك من خلال الالتزام بمجموعة من الاشتراطات الصحية المتعارف عليها عالمياً مثل ارتداء الكمامات الواقية والقفازات وبِدل العزل الكاملة، علاوة على إجراء الفحوصات الدورية عليهم، وإعطائهم التطعيمات الخاصة بالإنفلونزا والالتهاب الرئوى.

وشدد الفريق أسامة ربيع، على أنه يتم التعامل بكل حذر مع السفن التى أبلغت مسبقاً عن وجود حالات اشتباهات فى أحد أفراد طاقمها، وذلك من خلال التنسيق مع إدارة الحجر الصحى بوزارة الصحة، وهو ما حدث مع السفينة "Aural CMA CGM" والتى عبرت يوم الأحد الماضى بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل إجراء المسح الطبى الكامل لأفراد الطاقم، على أن يتم منح هذه السفن شهادة تثبت خلوها من الأمراض المعدية.

وأضاف أن الهيئة تحركت بشكلٍ متوازٍ لوضع مزيداً من الاحتياطات، وذلك من خلال توزيع ملصقات تعريفية بالفيروس وأعراضه وآليات الوقاية، فى منشآت الهيئة الرئيسية مثل مارينا المرشدين ومستشفيات الهيئة.

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مستشفي هيئه قناه السويس

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