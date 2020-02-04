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"الغرف التجارية ": أزمة فيروس كورونا لن تؤثر على صناعة السيارات الصينية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:00 ص
"الغرف التجارية ": أزمة فيروس كورونا لن تؤثر على صناعة السيارات الصينية عمر بلبع رئيس شعبة السيارات
كتبت سماح لبيب

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قال عمر بلبع ،  رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة فيروس كورونا في الصين لن تؤثر على قطاع السيارات فى مصر من حيث السلع تامة الصنع " السيارات" ، أو مدخلات ومستلزمات انتاج السيارات التى نستوردها من الصين، موضحا أن حجم السيارات الصينى فى السوق المصرية لا تتعدى نسبة الـ 5% من إجمالى الأنواع المختلفة للسيارات.

وأضاف بلبع، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، أن تعداد الصين السكانى يصل إلى مليار و400 مليون شخص وأزمة فيروس كورونا رغم خطورتها لن تؤثر على الصناعة الصينية نظرا لوجود خطة كبيرة للقضاء على الفيروس، موضحا أن خطوط انتاج المصانع مستمرة في العمل بعد انتهاء الاجازات السنوية فى الصين، ولا يمكن أن تتوقف هذه القلعة الصينية عن العمل.

وفيما يتعلق بأسعار السيارات بعد انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة، قال بلبع، أن أسعار السيارات من الممكن أن تتراجع في حالة انخفاض الدولار بقيمة 1 جنيه على الأقل، وهو ما سيظهر في السوق المحلى مباشرة من تخفيض لمختلف الأنواع نتيجة تراجع سعر الصرف، إلا أن انخفاض القروش الطفيفة لم يؤثر على أسعار السيارات كما يعتقد البعض.

من الجدير بالذكر ، أن الكثير من القطاعات السلعية في مصر تترقب أزمة الصين ، للتعرف على كيفية سير العلاقات التجارية في نقل البضائع المستوردة سواء تامة الصنع أو مدخلات الإنتاج ، حيث أن استيراد السلع يتطلب سفر المستوردون للتعاقد عليها على الأراضي الصينية بعد انتهاء أجازات الصين نهاية فبراير المقبل

 

 


شعبة السيارات

السيارات الصينى

اخبار الاقتصاد

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