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الثلاثاء، 04 فبراير 2020 08:28 م
خالد صلاح
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العراق يؤكد حرصه على إبعاده عن أن ‏يكون ساحة للصراع

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 08:21 م
العراق يؤكد حرصه على إبعاده عن أن ‏يكون ساحة للصراع عادل عبد المهدي

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 التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الجنرال كينيث ‏ماكنزي قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، وأكد حرصه على إبعاد العراق عن ‏الصراعات والاعتداءات.‏
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن رئيس مجلس الوزراء العراقي أكد أهمية علاقات الصداقة ‏بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والحرص على إبعاد العراق عن أن ‏يكون ساحة للصراع والعدوان على أي طرف كان، مشيرًا إلى قرار مجلس النواب ‏انسحاب القوات الأجنبية بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار وتلبية المتطلبات ‏والاحتياجات المتجددة للعراق وشعبه. 
من جهته، أعرب الجنرال مكنزي عن حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك ‏ضد الإرهاب ودعم قدرات القوات العراقية وتدريبها وتعزيز أمن العراق واستقراره.

عادل عبد المهدي

كينيث ماكنزي

العراق

مكنزي

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