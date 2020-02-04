العثور على جثة سودانى داخل منزله فى ظروف غامضة بشبين القناطر

القليوبية - نيفين طه

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة عجوز سودانى الجنسية عثر على جثته داخل منزل بشبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة إنتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة .

تلقى المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة فى حالة تحلل داخل أحد المنازل وانتقل على الفور العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وبمناظرة الجثة تبين إنها لعجوز يدعى " ى م م " 65 سنه سودانى الجنسية ويقيم بمفرده داخل المنزل، وأن الجثة فى حالة تحلل، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

قرر المستشار موسى عبدالبارى رئيس نيابة مركز بنها، بأشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات شمال بنها، بالتصريح بدفن جثة ربه منزل لقيت مصرعها إثر حريق شب بمسكنها وذلك عقب مناظرة الجثة، كما أمرت النيابة العامة بانتداب الأدلة الجنائية لفحص المنزل المحترق لبيان سبب الحريق، وكذلك تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والإستعلام عن حالة الزوج المصاب.

وعلى جانب آخر، كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من العميد محمد سمير مأمور مركز شرطة بنها، بنشوب حريق بقرية ورورة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، بالأنتقال والفحص تبين مصرع ربه منزل تدعى " ا.ع .ج " ، واصابة زوجها ويدعى "م.ا"، عامل ، بأصابات بالغة بجسده، اثر قيامهما بإشعال دفاية بمسكنهما من أجل التدفئة، تم نقل المتوفية والمصاب لمستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قرر محمد علام مدير نيابة شبين القناطر، بالتصريح بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وذلك عقب مناظرة الجثة وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على السائق المتسبب بالواقعة، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بتلقيه إشارة من مستشفى شبين العام بوصول جثة الطفل "محمد .م.ط" 4 سنوات جثة هامدة، إثر صدمه بلودر أثناء لهوه بالشارع بمنطقة عزبة أبو خضرة بمدينة شبين القناطر

تم نقل جثة الطفل لمستشفى شبين العام وضبط السائق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بتلقيه إشارة من مستشفى شبين العام بوصول جثة الطفل "محمد .م.ط" 4 سنوات جثة هامدة إثر صدمه بلودر.