الصيادون العائدون من اليمن: نشكر الرئيس السيسى.. ومصر متنساش أهلها أبداً..فيديو

كتب أحمد عبد الرحمن

استضاف الإعلامى عمرو خليل، المصريين العائدين من الاحتجاز فى اليمن، بعد وصولهم إلى الأراضى المصرية على طائرة خاصة، وهم يرفعون الأعلام المصرية، وقال أحد العائدين، زهران محمد رجب، :"الحمد لله إن احنا رجعنا بفضل سيادة الرئيس، والحمد لله رجعنا مصر تانى"، وهتف العائدين: "تحيا مصر".





وأضاف تامر حجازى أحد العائدين: "لولا الرئيس السيسي مكناش هنيجى تانى، ودا إحساس ميتوصفش إنك راجع مصر تانى"، وعلق أخر: "ماحناش فى أزمة طول ما ورانا مصر، مصر متنساش أهلها أبداً".

وتابع أخر: "أحنا اتأكدنا إننا راجعين لأن الرئيس عبد الفتاح السيسى عمره ما ينسى أهله أبداً، وكنا متأكدين إننا راجعين وكأننا بقينا فى بيوتنا"، وأضاف أخر يدعى محمد: "فرحت أوى إن الريس معانا، الحمد لله".





وذكر محمد بديع: "الحمد لله الإجراءات كانت ماشية كويس، ولما عرفنا إننا راجعين حمدنا ربنا وصلينا ركعتين شكر"، واستطرد يحيى زكريا: "كنت على مركب المصطفى الهادى، الظروف فى احتجاز مكنتش سهلة، وكان المركب عطلان، وجه قالولنا تعالوا جوه اليمن، وودونا السجن، وكانوا بيعاملونا معاملة كويسة، نشكر الرئيس السيسي والمسئولين على مجهودهم معانا"، وأردف نبيل جاد: "ربنا يخلينا الرئيس السيسى ويبارك فى صحته، طالما قالولنا الريس هيتدخل عرفنا إننا هنروح على طول مباشرة، ربنا يخليهولنا".





ووصل منذ قليل، 32 صياداً مصرياً إلى مطار القاهرة الدولى على متن طائرة مصرية، قادمة من العاصمة اليمنية صنعاء.